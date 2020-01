El impacto del estrés, de Walter Dresel: Estrategias para detener al enemigo moderno

Noticias

Sinopsis



Seguramente el estrés te afecta, como a la casi totalidad de los seres humanos, perturbando tu existencia. Nadie está a salvo. Este enemigo moderno ocupa el primer lugar en las causas de un sinnúmero de dolencias tanto físicas como emocionales, y no nos deja vivir en paz.

La buena noticia es que se puede atajar a tiempo, o contrarrestar, si modificamos nuestra actitud frente a los factores que desencadenan una serie de reacciones negativas en nuestro organismo.

En este nuevo libro, el doctor Walter Dresel explica de forma práctica cómo evitar que el estrés #ya sea laboral o vinculado a las relaciones personales# continúe dañándonos. Verás que es posible y que depende de ti lograrlo. Podrás analizar las respuestas que utilizamos frente al estrés y cómo hacer para modificarlas en tu beneficio.

Prólogo

Recuerda que el estrés que se sale de nuestro control produce emociones negativas que, de no procesarlas adecuadamente, van a proyectarse sobre nuestro cuerpo físico, generando al principio alteraciones funcionales, para finalmente constituirse en enfermedades, algunas de difícil curación. Deja a un lado la pasividad, no esperes a que deteriore tu organismo. No se trata de sobrevivir, sino de recuperar el capital más importante que poseemos, la calidad de vida.Hola. Sí, no mires a tu alrededor, es a ti a quien hablo. A ti que has tomado este libro entre tus manos porque seguramente el estrés te afecta, como a la casi totalidad de los seres humanos, perturbando el normal desarrollo de tu existencia.

El estrés se ha convertido en el enemigo moderno, en el asesino sigiloso que ocupa el primer lugar entre las causas de un sinnúmero de dolencias, tanto físicas como emocionales. No hay un medicamento específico para atacarlo y vencerlo. Nadie puede evitar la presencia diaria de los agentes que desencadenan una serie de reacciones negativas en nuestro organismo.

Solamente modificando nuestra actitud frente a esos factores es que estaremos en condiciones de limitar la acción deletérea que tiene el estrés sobre nuestros órganos y sistemas.

En este libro abordaremos en profundidad un programa destinado a evitar que este fenómeno que se ha convertido en el enemigo número uno del ser humano continúe dañándonos.

De nadie depende más que de nosotros mismos. El primer paso será que tú aceptes tu realidad y que, tomando un café contigo mismo, puedas ir al jardín de tu corazón y mirarte en el espejo de tu alma, para adquirir conciencia de lo que estás viviendo y revisar si el estilo de vida que llevas es el que realmente tú deseas.

Nadie lo puede hacer por ti. Lo importante es no esperar a tener ya un deterioro constituido para iniciar este proceso tendiente a controlar al principal agresor de la vida de hombres y mujeres, entre los cuales tú te encuentras.