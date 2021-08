El entrenamiento semanal que practica Lacalle Pou para el surf y “prevenir lesiones”

Curiosidades

La revista especializada en surf Duke realizó una nueva publicación sobre la relación que tiene el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con el deporte. En esta ocasión, la publicación de la revista señala que el mandatario uruguayo realiza prácticas semanales de un entrenamiento para surfistas denominado “Ginástica Natural”, según informó al medio el propio profesor de Lacalle, Maximiliano Zegers.

Asimismo, el presidente realiza otros entrenamientos como la Estabilidad Dinámica Neuromuscular, un mecanismo que, según señala el medio especializado, “estimula los centros de control del cerebro activando movimientos que siguen el principio de cómo el cuerpo fue creado para moverse”.

Entrevistado por Duke, Zeger reconoció que los resultados del presidente “han sido satisfactorios”: “Si bien han sido meses complicados con todo lo de la pandemia, donde Luis no ha podido ir al agua como él quisiera, las veces que fue, se sintió muy bien. Le fue posible hacer maniobras, tirarse días seguidos, hacer buenas sesiones de surf”, relató el licenciado en Educación Física.

En el marco de la vacunación de refuerzo, el presidente se mostró con una camiseta del emprendimiento que Zegers encabeza. En la entrevista reconoció que es un “orgullo muy grande” que el presidente lleve la prenda y contó que la posibilidad de comenzar a entrenar comenzó “el año pasado”, principalmente para “mejorar aspectos físicos relacionados a la movilidad y fuerza relacionada con la práctica del surf”.

“No es fácil encontrar a un presidente que le guste el entrenamiento, creo que debe de ser de los pocos en el mundo y que a su vez sea surfista. Así que para alguien amante del entrenamiento como yo y también surfista, es un orgullo muy grande”, aseguró, entrevistado por Duke.

“Luis trabaja con Ginástica Natural, pero también usa otros métodos como DNS (Estabilización Dinámica Neuromuscular -Dynamic Neuromuscular Stabilization-), Kettlebells o pesas rusas y también trabajamos con diferentes metodologías para completar los diferentes entrenamientos. Desde que soy licenciado en Educación Física me he ido formando no solo en el ámbito del entrenamiento sino también en la fisioterapia y rehabilitación. Lo que hoy estoy desarrollando es una metodología propia donde involucro muchos elementos de diferentes métodos en los que me he ido capacitando”, agregó.

Finalmente, contó que el entrenamiento del presidente uruguayo está enfocado en la “prevención de lesiones” y a lo específico del surf. “También trabajamos con métodos de respiración o metodología de respiración”, concluyó.