El 21 de junio un eclipse solar anular será completamente visible desde algunas zonas

La Mochila

¿Qué es un eclipse anular de Sol?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna oculta el centro del Sol y deja ver el borde de este, como un anillo (de ahí el nombre del eclipse anular). Para ello, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar alineados.

La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es una elipse. Por lo tanto, la Luna a veces está más cerca de la Tierra y otras veces más lejos. El eclipse anular se produce cuando ocurre la alineación adecuada y la Luna está más lejos.

¿Qué es un eclipse total de Sol?

Durante un eclipse total de Sol, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente la luz del Sol. Pero, ¿te pusiste a pensar que la Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol? ¿Cómo puede ser que la Luna tape al Sol? La explicación tiene que ver con la distancia entre la Tierra y el Sol, y la Tierra y la Luna. Cuando los objetos están más cerca de nosotros, parecen ser más grandes. Por eso, desde la Tierra, la Luna y el Sol parecen tener aproximadamente el mismo tamaño en el cielo. Cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloquea completamente la luz del Sol.



¿Siempre habrá eclipses?

No, aunque no lo creas, no habrá eclipses solares totales para siempre. La órbita de la Luna está cambiando, crece alrededor de 3,8 centímetros cada año. A medida que la órbita de la Luna se aleja cada vez más de la Tierra, aparecerá más pequeña en nuestro cielo. Llegará el momento en que la Luna estará demasiado lejos para cubrir el Sol. Sin embargo, eso no sucederá por mucho tiempo. ¡Si la órbita de la Luna crece 3,8 centímetros cada año, llevará más de 600 millones de años para que los eclipses solares totales desaparezcan por completo!