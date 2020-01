EEUU: intentaron estafar a la lotería de una manera muy burda y terminaron en prisión

Días atrás, Odis Latham, de 47 años, y Russell Sparks, de 48, se presentaron en un establecimiento de la localidad de Flowood Misisipi (EE.UU.) asegurando ser portadores de un boleto de lotería de raspar premiado con la nada desdeñable cifra de 100.000 dólares.

Cuando los funcionarios del lugar tomaron el boleto para corroborar los números, se quedaron sin palabras: estaban ante uno de los más groseros intentos de falsificación de la historia de los juegos de azar.

De hecho, a simple vista podía apreciarse que los "ganadores" habían pegado una tira de papel sobre el billete original. En esa franja adicional efectivamente figuraban los números favorecidos, que ellos mismos habían fraguado.

"Simplemente cortaron y pegaron números de otros boletos. No sé cómo pudieron creer que resultaría, no hicieron para nada un buen trabajo", expresó Jay Ledbetter, director de seguridad de la Lotería de Mississippi, en declaraciones a la revista Newsweek.

