EEUU: Se disfrazaron de abuelitas para vacunarse. Cayeron cuando fueron por la 2ª dosis

Curiosidades

Ocurrió en el estado de Florida. Las dos fueron reprendidas, pero no se les iniciaron acciones legales.

Dos mujeres de Florida fueron atrapadas cuando intentaban recibir la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19. Su juventud no les pemitía calificar para recibir la inmunización de manera prioritaria, por lo que optaron por disfrazarse de ancianitas.

El Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange informó que las dos mujeres, de 34 y 44 años, se presentaron en un centro de vacunación "disfrazadas de abuelas" para parecer mayores de 65 años y, por lo tanto, elegibles para recibir el fármaco.

El doctor Raúl Pino, administrador de salud del condado de Orange, dijo en conferencia de prensa que las mujeres se pusieron gorros, guantes y anteojos, en un intento de hacerse parecer mayores. El personal del centro notó que "se veían raras" y llamaron a la policía.

Cuando el personal revisó la documentación de las dos mujeres, se descubrió que, aunque sus nombres coincidían con el registro, sus edades no. Curiosamente, ambas tenían tarjetas válidas de la `primera dosis, y aunque las autoridades no explicaron cómo las obtuvieron, es muy probable que haya sido con el mismo truco, que en la primera ocasión sí les dio resultado.

Medios locales publicaron la filmación obtenida por la cámara colocada en el uniforme de uno d ellos policías que intervinieron en el incidente

"¿Sabes lo que has hecho? Le has robado una vacuna a alguien que la necesita más que tú. Y ahora no vas a conseguir tu segunda dosis. Así que todo es una pérdida de tiempo para todos", dice el agente".

"Si vuelven, será arrestadas. Tienen suerte de que no las arrestemos en este momento", agrega el uniformado. No e iniciaron acciones judiciales contra las mujeres,

En su declaración, recogida por ABC 7, Pinto advirtió que tales intentos de "colarse en la fila" pueden volverse más frecuentes.

"Este es el producto más codiciado que existe en este momento", dijo el médico sobre la vacuna. "Debemos tener mucho cuidado con los fondos y los recursos que se nos proporcionan", concluyó.