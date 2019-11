EEUU: Cerveza usa sus latas como vidriera para perros en adopción

Curiosidades

La cervecera Fargo tiene su sede en la ciudad del mismo nombre en Dakota del Norte. Un estado septentrional de EEUU donde los inviernos (se aproxima el próximo) son realmente fríos. Eso es una preocupación adicional para las entidades protectoras de animales, ya que los perros abandonados corren -además de los riesgos inherentes a todo desamparo- el peligro de morir de frío.

Ahora, Fargo y la entidad y el refugio canino ‘4 Luv of Dog' lanzaron una campaña conjunta, colocando en las latas de bebida las fotos de los perros que esperan por un hogar.

Jerad Ryan, uno d ellos voluntarios que trabajan 4 Luv of Dog, explicó en declaraciones a la cadena CNN que los perros elegidos para la campaña no se llevan bien con otros del refugio y que, por tanto, necesitan con urgencia familias de adopción: "Nuestros perros vivirán su mejor vida en un hogar en los que no haya otras mascotas. Por lo tanto, puede ser un poco más difícil encontrarles un hogar de adopción o de acogida", detalla.

En muchos lugares del país, los refugios para animales están desbordados. ‘LifeLine Animal Project' de Atlanta es una de ellas. "La semana pasada, 358 animales ingresaron en nuestros refugios. Y esta semana, llegaron 123 más", explican desde la organización según recoge El Confidencial.

Ryan cuenta que trabaja en una empresa que produce etiquetas para envases de cerveza, y en su afán de buscar formas creativas de estimular la adopción de perros, una cosa llevó a la otra y surgió la idea.

Para lanzar la nueva línea de latas, se hizo una invitación abierta a la ciudadanía a visitar los refugios caninos, donde podrían ver los animalitos ansiosos por ser adoptados ya demás comprar packs de latas a precio promocional.

La iniciativa fue un éxito y se vendieron la mayoría de los packs, donándose una parte del dinero a los refugios. Además, Ryan y sus compañeros esperan que en algunos de los visitantes germine la semilla del amor a las mascotas y se concreten adopciones.