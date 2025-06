Curiosidades

EE. UU.: recibió regalo inesperado y descubrió que su ex lo había “casado” sin avisarle

Hay quien dice que las sorpresas, por definición, no son buenas. A esa desangelada idea probablemente suscriba desde ahora un hombre de 42 años residente en Wayne, Texas, Estados Unidos, cuya identidad no se divulgó, y que por estos días ha sido noticia en su país debido a un raro incidente del que es involuntario protagonista.

El 13 de junio, el hombre llegó a su casa y se topó con un paquete obsequio de una marca de artículos de cuidado personal. Al abrirlo, llegó la amarga sorpresa.

Dentro de la bolsa había efectivamente productos de higiene, pero también dos elementos que no formaban parte del catálogo de la empresa: una foto de su exnovia, Kristin Marie Spearman, sosteniendo un certificado de matrimonio que demostraba que ambos estaban casados y una copia certificada y enmarcada del documento, emitida por la oficina del secretario del condado.

Como detalle final, en el paquete había una etiqueta con la frase “¡Felicidades! Quizás deberías llamar a tu esposa”.

Ingratamente sorprendido, el hombre no llamó a su “esposa”, sino a la policía, e hizo la denuncia.

Según informaron medios locales, el denunciante dijo que había mantenido un noviazgo formal con Spearman, de 36 años. Explicó que se habían prometido y que incluso visitaron la oficina del secretario del condado de Wayne para tramitar una licencia de matrimonio. Sin embargo, la pareja nunca llegó al altar. Discutieron y el hombre decidió poner fin al noviazgo, algo en lo que, al parecer, la mujer no estuvo de acuerdo.

La normativa local establece que una pareja que desee casarse debe presentarse en persona y con documentación en regla para recibir una solicitud de licencia de matrimonio. En este caso, y de un modo que todavía se investiga, Spearman supuestamente logró que un pastor local certificara el matrimonio a pesar de que el novio no estaba presente. Luego, llevó el comprobante a la ya mencionada oficina y, de forma igualmente insólita, obtuvo su certificado oficial.

“En mis 23 años de carrera, no he sabido de alguien que haya logrado casarse con una persona que no estuvo presente en una ceremonia”, dijo el jefe de policía, Kory Martin, en declaraciones a la televisora FOX 44. El uniformado agregó que el denunciante está “asimilando la situación y explorando opciones para solucionarla”, opciones que, incluso, podrían conllevar un costo económico.

La mujer fue detenida en su domicilio y trasladada a la cárcel. Posteriormente, se la dejó en libertad con cargos por acoso, mientras la fiscalía evalúa otros delitos que podrían achacársele.