Divertite junto a tu perro y ayudá a un importante refugio de mascotas

Vida de perros

Vinculado a los canes casi desde su nacimiento, Andrés Peirano abandonó una promisoria carrera en la Fuerza Aérea luego de que sus experiencias en Congo le llevaran a volcarse por completo a su vocación por los perros.

Tal como lo relatara en diálogo con Montevideo Portal, el contacto con la violencia y la indefensión de los más débiles le llevó a concebir un proyecto único: entrenar perros callejeros como sistema de alerta temprana y protección de mujeres y niños. Estos animales podrían prestar un valioso servicio en lugares -como el mencionado país africano- donde la población civil está a menudo indefensa ante el accionar de grupos armados.

En la actualidad, Peirano ejerce como entrenador y da cursos de capacitación en la materia. También realiza tareas de apoyo emocional mediante perros entrenados, dirigidos a confortar a personas que han pasado por experiencias traumáticas, como el caso de quienes se ven afectados por inundaciones, algo tristemente frecuente en nuestro país.

En su nuevo artículo, Peirano informa acerca de un evento que sin duda interesará a los amantes de las mascotas.





La primera feria interactiva para mascotas del Uruguay llega a su segunda edición con una propuesta vanguardista e interesante.



A dos años de su primera edición, Pet Fun crece y apuesta a brindar no sólo una jornada de entretenimiento para nosotros y nuestros amigos de cuatro patas: también acompaña el lanzamiento de Dog`s Arena Club Canino, un concepto innovador y revolucionario en nuestro país.



Dog`s Arena es un club canino que tiene como principal objetivo el brindar un espacio seguro, de diversión, aprendizaje y crecimiento donde podremos desarrollar actividades con nuestros perros, desde la simple diversión hasta el entrenamiento de alto rendimiento en obediencia, detección de sustancias olorosas o rastro especifico.



Este club ofrece al público en general la oportunidad de acercarse a conocer diferentes técnicas de adiestramiento y educación canina, partiendo siempre del disfrute tanto del humano como del can. No es una escuela a la que mandar a su perro, sino un lugar donde encontraremos siempre la compañía de profesionales que nos brindarán su apoyo y conocimientos para que, cualquiera sea la actividad que elijamos, logremos antes que nada divertirnos con nuestro mejor amigo y disfrutar de una actividad sana juntos.



Sumamente recomendable, sobre todo para los que buscamos espacios y actividades que podamos compartir con nuestros perros, y como profesional sé que no hay nada mejor a la hora de fortalecer el vínculo con nuestra mascota que desarrollar actividades juntos.



Pet Fun se realizará este domingo 19 de mayo entre las 11hs y las 16 hs en "La pista de agility" en Colonia Nicolich, un entorno ideal donde podremos encontrar actividades para compartir con nuestra mascota, stands de una muy amplia y completa propuesta de productos y servicios, música en vivo y la oportunidad de conocer al equipo de profesionales que integra el staff de Dog`s Arena Club Canino.



Por último, pero no menos importante, el evento es a beneficio de APA el Refugio, uno de los refugios de perros y gatos más grandes del país y que necesita de todo el apoyo que le podamos brindar.



Una increíble oportunidad de encontrar al mundo del perro unido y con una propuesta seria, consistente y profesional. Yo no me lo voy a perder ¿y ustedes?





Andrés Peirano

apeiranok9h@gmail.com

En Facebook: K-9.H Uruguay