Cynthia Wila presenta “Eva y Juan. La historia de una pasión jamás contada”

Videoentrevista

Cargando...

Para alguien ajeno a la política quizás sea difícil comprender el peronismo. Tanto los apoyos a Juan Domingo Perón como la devoción por su gran amor, Eva Duarte, marcan la historia de Argentina. Con su audacia característica, Cynthia Wila se mete en la cama de esta pareja y nos la presenta con todos sus matices.

Un trabajo valiente, ya que hablar de la intimidad de Perón y Eva no debe ser fácil, parecían en ese sentido dos personajes intocables.

Por eso escribí acerca de su intimidad. Porque lo que ya estaba escrito era mucho acerca de ellos a nivel político, a nivel personajes, leyendas, mitos. Si había que escribir una historia que faltaba era ésta. La historia más íntima, más humana de estas dos personas antes de ser personajes. De quiénes fueron antes de encontrarse, de por qué se amaron, por qué se eligieron, por qué se jugaron hasta la vida.

¿De qué lugar partiste para empezar a escribir? ¿Los idolatrabas?

No. Al contrario. La idea era empezar a descubrir cuáles eran sus esencias más humanas. No las condiciones de mito o de leyenda que quizás puedan tener. Para eso tuve que partir de su infancia, de cómo crecieron, de qué los marcó, de cómo aprendieron amar, de cómo sufrieron el dolor.

Me fui a estudiar la genealogía, la descendencia, el linaje. Allí descubrí una Eva que venía con una marca desde muy chiquita que era la falta de reconocimiento del papá. En ese momento el apellido estaba dado por el padre y el padre no se le dio porque ella era lo que entonces se decían "una bastarda", una hija ilegítima. Entonces es una persona que crece con el dolor de sentir que quién te dio la vida no te quiere.

También una madre que hizo todo para darle un sustento a sus hijos que marcan a esa Eva con ambiciones desde su adolescencia hasta su final, donde pasa por vestirse en Dior hasta hablar con la CGT.

Quiero que pase eso. Que los lectores sientan, que se emocionen, que vibren. Un texto está para vibrar. Si el texto no te moviliza, más vale dejarlo.

Hay libros para estudiar, hay libros para vibrar, libros para emocionarse. La verdad es que estos dos personajes me han movilizado muchísimo. Independientemente de lo político, porque no era mi intención hablar de la cuestión política.

El libro nos ayuda a entender el peronismo de ese entonces y a el de ahora, presentando a un líder con sus vaivenes, además de relatar su infancia que tuvo también momentos difíciles.

Como la de todos. En la vida sufrimos muchos cambios de acuerdo a las experiencias y las huellas que nos marcan. Como decía Neruda "nosotros los de entonces ya no somos los mismos". Hablando específicamente de Perón lo que encontré es un hombre lleno de contradicciones por la vida que tuvo.

Primero por su padre. Un papá que era administrador de estancias en donde vivían tres peones, entre gente humilde entre gauchos que hablaban de Martín Fierro y una mamá con la tristeza en los ojos descendiente de tehuelches. Con de una abuela que había sufrido mucho. Una abuela uruguaya, descendiente de vascos franceses. Ella se casa con su primer marido con Martirena, también uruguayo tienen hijos. Luego se enamora del abuelo de Perón, con el que mantiene una relación clandestina.

Es decir que, en la vida de Perón, hay muchos hilos o similitudes o huellas similares a las que hubo en la propia vida de Eva. Cuando vos te enamorás a veces no sabes porqué elegir a alguien. Y en realidad elegís sin elegir. Elegís desde un lugar inconsciente que te lleva a fijarte en alguien y no sabes por qué. Tiene que ver con cómo te enseñaron el amor. A Eva le enseñaron el amor de dos maneras: un papá que le enseñó que el amor era sinónimo de abandono y ausencia y una mamá que le enseñó que el amor era sinónimo de lucha.

Creo que por el lado de ella el deseo de ser actriz tiene que ver con esa marca dolorosa "necesito que alguien me nombre, me quiera me reconozca". Luego ese deseo traspasa el sueño primario y termina originando una causa que es "el pueblo me ama y ésta va a ser mi causa".

Bueno hay también en eso una gran necesidad de reconocimiento.

Cuando hay una marca dolor tan fuerte creo que se te vuelve carne, se te vuelven marca en el cuerpo. Me parece que ahí actuó el cuerpo hasta el final: me están reconociendo tanto, un reconocimiento tan deseado que pongo el cuerpo hasta el final. Ahí estuvo el peligro porque pone el cuerpo hasta la muerte.

La combinación entre ellos es tan explosiva que parece que se precisaban para formar algo mayor.

Esta es una historia de amor explosiva. Por eso la foto de portada. Quería que se viera una pareja, no un militar o una mujer vestida de gala. Creo que están en la costa uruguaya porque ellos se escapaban a veces sin que nadie lo supiera. Es la historia de un amor muy fuerte y creo que esta historia merecía ser contada. A ellos se les atribuyen muchísimas cosas, pero fueron dos personas muy humanas y con emociones muy fuertes para bien y para mal.

Es una gran historia de amor con la diferencia de que influyó en la vida de un poderoso país. Después de leerlo es como que se entienden las cosas de otra manera.

Esa es la intención así que si te pasó eso qué pasó el objetivo está súper cumplido.

Sinopsis de Eva y Juan

"En los primeros tiempos de relación, a ella le costaba pensar. Su presencia la llenaba de éxtasis; no podía, no quería, otra cosa más que tocarlo y que él la tocara también, que la abrazara fuerte, la oliera, que sus manos fueran imprudentes y le llenaran el cuerpo de caricias. Que su pasión borrara las marcas de una vida de dolor."



Eva Duarte y Juan Domingo Perón son la pareja más intensa y famosa de la historia argentina. Aunque fueron amados y odiados con igual fervor por sucesivas generaciones, sin embargo el relato íntimo de su pasión permanece en sombras. También es poco lo que se sabe de ellos antes de que se encontraran, se enamoraran y llegaran a la vida pública para cambiar el rumbo de la política y convertirse en mitos universales.

Con audacia y talento, pero basada en una sólida investigación, Cynthia Wila se anima en Eva y Juan a imaginarlos desde la infancia y seguir los hilos de sus vidas hasta que confluyen en una trama común. Colmada de detalles que transportan al lector a otras épocas y ciudades, esta subyugante novela revela el lado más humano y pasional de esta unión, donde sexo y poder se mezclaron para engendrar un amor con destino de leyenda.