Con grandes clásicos, se cumplen diecisiete años desde la Reapertura de Maroñas

Como es norma bajo el protocolo sanitario tendremos 30 cotejos, 10 por día con dos reuniones en Maroñas y una en Las Piedras. Este será el último con formato de viernes y domingo en la capital y sábado en el canario. En julio las cosas cambiarán corriéndose el fin de semana en Maroñas y los lunes en Las Piedras. Por supuesto, no habrá público presente.

A las 11:50 del viernes se larga la primera carrera del fin de semana turfístico. Serán 10 competencias comunes, ocho en arena y dos en césped. Las ocho carreras iniciales serán para perdedores, tres de ellas para dos años, que siempre son carreras muy interesantes ya que permiten conocer a las estrellas del futuro.

El sábado en Las Piedras, se repite modelo: 10 cotejos desde las 11:50. Lo más importante será en la octava cuando se corra el preferencial "Dr. Armando Rubbo" sobre 1500 metros. Interesante lote con gateras llenas y animales de cuatro generaciones diferentes. Nos gusta Viento Amigo, el entrenado por Hugo Navatta que llevará en su silla a Luis Cáceres viene de dos triunfos consecutivos y el último de ellos por varios cuerpos. Esta pista saca lo mejor de él, va liviano y lo elegimos. Nos quedamos con un 5 años, y como enemigo vamos con otro de la generación 2014. Hablamos de Magic Jones, es algo irregular pero cuando está en su día corre mucho. Palaoro cierra nuestra trifecta de elegidos.

El domingo será el gran día, mismo inicio de 11:50, pero tres clásicos de mucho nivel. En quinto lugar se corre el Criterium Potrancas (G.2) sobre 1400 metros y con 1.16 millones de pesos en premios. Entre las nueve anotadas se destaca claramente Astrid. Viene de tres triunfos seguidos por varios cuerpos y de dar espectáculo en Campeones. Será difícil vencer a la defensora del stud Los Cuervos. Vemos como principal enemiga a la invicta Joy Gateada. Hace un mes debutó y ganó muy bien, y la vemos como la más brava del resto. Completamos trifecta con otra invicta, Julie Chris; sin embargo, creemos que tanto ellas como el resto de los participantes tienen una tarea compleja para vencer a la segura favorita.

En quinto turno irán los potrillos con la misma distancia y bolsa de premios. Entre los 12 participantes son dos los destacados. Uno es el invicto en tres intentos y líder de la generación, Socrates. Potrillo que ganó en gran forma sus dos primeras salidas, pese a doblar con muchos problemas el codo. En el Campeones, donde no tuvo ese problema, ganó muy corto, pero no porque él no haya hecho bien las cosas, sino porque Mourinho lo obligó al máximo. Se vuelven a enfrentar y al menos en los papeles parecen estar por delante de sus rivales. Elegimos Sócrates, pero advertimos que Mourinho puede vengar la ajustada derrota. De los otros 10 participantes elegimos a Nathan como sorpresa, ganador en su única participación en mayo. Engineer, Nakom, Silver Rye, Bang Bang Boom y Al Fin son potrillos a mirar con mucha atención.

Un gran cotejo será el clásico Reapertura Hipódromo Nacional de Maroñas (URU G3) sobre el kilómetro. Se da un hecho inédito, un potrillo que aún tiene dos años correrá antes los mayores, esto nunca pasó en Maroñas en la etapa post reapertura, sí pasó antes. El lunes se cumplen diecisiete años desde la reapertura en 2003.

Ilustre Posse que viene de ganar Campeones Sprint y que irá muy liviano con 52.5 kilos se medirá a caballos de otras seis generaciones, ya que hay representantes nacidos desde 2011 hasta 2017, algo que no recordamos que haya sucedido. Ilustre Posse va bien en el plomo, corre mucho, viene de ganar notable y tiene un futuro enorme.

Sin embargo, lo vamos a poner como enemigo por detrás de la yunta que conforman Sub Princess y Fast Night. La yegua ganadora de 19 carreras tiene una campaña fantástica y sigue rindiendo a punto de cumplir 8 años. Retorna tras la pandemia y luego de dos carreras donde no lo hizo tan bien. En tanto el hijo de Meal Night ha recuperado nivel y aunque aun no es el que fuera en sus inicios, es un animal con enorme potencial. Sub Manner que pasa el mejor momento de su campaña es mucho más que una sorpresa. Del resto el más peligroso es para mí Pluralismo, un caballo que puede sentir la seguidilla pero que siempre está cerca de la definición. Dog Valiente, Soapy Sky, Franken y Bar Arocena son otros nombres a tener en cuenta en este gran clásico.

