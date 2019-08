Con Virginia Mórtola: "¿Por qué se subestimaría la literatura infantil?"

Fantasía

A pocos meses de haber editado Cuentos de disparate y terror (Fin de Siglo), la escritora uruguaya Virginia Mórtola publica otro libro para niños, esta vez a cargo de Criatura Editores y junto a la ilustradora Valentina Echeverría.

En ¡Sim sala bim! Tres palabras mágicas para niños y niñas, se cuenta la historia de Valentina, que espera ansiosa que llegue cada diciembre para ir a La Floresta y encontrarse con Ana y con Carmela, sus mejores amigas del verano. "Desde hace un tiempo las tres se hacen muchas preguntas sobre una casa del balneario, donde crecen enredaderas y bichos, las ventanas siempre están cerradas y las palomas revolotean como murciélagos. ¿Por qué habrá tantas palomas? ¿Qué habrá en el fondo? ¿La vieja y el viejo comerán palomas? ¿Serán una bruja y un hechicero? ¿Existirán las brujas y los hechiceros?", dice la sinopsis del libro.

"Armadas con una bombita de agua, las amigas se acercan a la casa de las palomas. ¿Será este el verano en el que descubran el misterio de sus habitantes?", prosigue.

Para saber un poco más de la forma en que Virginia se acerca a la literatura infantil, que le ha valido convertirse en una escritora referente ene stos últimos años, la invitamos a participar de nuestra sección Fantasía, en la que autores infantiles responden las mismas diez preguntas. También los invitamos a buscar y leer sus libros, que pueden ser disfrutados a cualquier edad.





¿Qué debe tener sí o sí un libro para niños o jóvenes?

Grandes dosis de respeto por los niños, en el contenido y en la calidad. Me refiero a no subestimarlos, ofrecerles la posibilidad de conocer nuevos universos, estéticas y tocarlos en algún lugar de los afectos.

¿La literatura infantil o juvenil tiene el mismo valor que la literatura de adultos?

La buena literatura infantil o juvenil, es literatura. La buena literatura para adultos, es literatura. Así de contundente y sencillo. No debería importar el adjetivo en su valoración, sino lo que vuelve al texto literario. Creo que cuando se desvaloriza a la literatura infantil o juvenil, se está desvalorizado al destinatario.

¿Creés que está subestimada?

No voy a desconocer que ha sucedido, en especial por su origen didáctico, y quizá algunos aún lo hagan. Pero, me dan ganas de responder con una pregunta: ¿por qué se subestimaría?

¿Por qué decidiste escribir para niños?

Se fue produciendo, no lo registro como una decisión. Cuando empecé a escribir descubrí que narraba desde una mirada infantil; incluso escribí cuentos "para adultos" en los que la protagonista-narradora es una niña. Con el tiempo descubrí que me interesa dar voz a los niños y las niñas, ubicarme desde sus perspectivas y mostrarlos habitando universos más amplios de lo que algunos adultos los creen capaces.

¿Por qué es importante que los niños y adolescentes lean?

Me resisto a poner a la lectura en un lugar "importante", porque sucede que muchas veces los discursos que van en la línea del beneficio se dedican a detallar cualidades para el desarrollo y la lectura se vuelve IMPORTANTE, así con mayúscula y se robotiza la invitación a descubrir un libro. Hay tantas cosas que pueden ser importantes para los niños y las niñas: que los quieran, jugar, que los cuiden, bailar, que los escuchen, equivocarse sin censuras, cantar, dibujar...Me parece que la lectura tiene beneficios, sí, pero en un contexto, no es importante solo porque un niño se siente un rato con un libro y lea como si fuera un acto mecánico. Es importante, quizá, que alguien lea porque lo desea, disfruta, y descubre algo allí que produce efectos inesperados.

¿Cuál es el primer libro que recordás haber leído?

No sé exactamente cuál fue el primer libro que leí. En mi casa no se leía ni había bibliotecas. Recuerdo el encantamiento que me causó escuchar a la maestra cuando leyó "Perico", de Juan José Morosoli y "Saltoncito", de Paco Espínola. Quizá, los primeros libros que leí por mi cuenta, movida por la curiosidad, fueron los que encontraba en las casas a las que me mudaba (me mudaba mucho), "Los cuentos de la selva", de Horacio Quiroga, por ejemplo. Entre los primeros también estuvo uno que me regaló mi tía Mireya: "Señor Dios, soy Ana". Era médium y directora espiritual, así que supongo que tenía pretensiones religiosas, pero me lo dio con mucho amor. Así que de mis primeras lecturas lo que sí recuerdo con claridad son el encantamiento, la curiosidad y el amor.

¿Seguís leyendo literatura infantil o juvenil?

Mucho. Y me dedico a difundirla. Hay un montón de libros bellísimos y siento pena que no sean leídos solo porque no se conocen.

¿Te parece que los niños leen cada vez menos, como se dice?

Me parece que hay muchos mitos en torno a la lectura y a los niños. No creo que los niños lean cada vez menos, de hecho se publica muchísimo. Creo que si la lectura es una imposición, o se destacan sus bondades como se hace con el brócoli, los libros no resultan atractivos.

¿Tenés referentes a la hora de escribir?

Supongo que son referentes todos los escritores que admiro. Y los sucesos de la vida. De los más clásicos, me gusta mucho Astrid Lindgren, Roal Dahl, Lewis Carroll, Felisberto Hernández, Edgar Allan Poe, Graciela Montes, Laura Devetach, Nail Gaiman, María Elena Walsh y más...

¿Escribís pensando en alguien en particular, en cómo lo tomará un lector determinado?

Escribo pensando en lo que le está pasando a los personajes, en el universo que estoy creando mientras escribo. Luego, cuando termino, me interesa mucho saber qué piensa Luciana, mi hija; también los niños y las niñas que tengo cerca y las personas a las que quiero. Después es precioso saber que alguien que no conozco se va a encontrar con una historia que si no hubiese escrito no existiría y no hubiese podido compartir. Eso me emociona.

