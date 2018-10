Con Monkelis, que presenta su disco Tensión: "Es urgente, romántico, primitivo"

Metralleta

El proyecto uruguayo Monkelis cobró vida nueva tras las cenizas de Sonido Top, un grupo que quedó lamentablemente debajo del radar de los medios y el gran público durante sus años de existencia (2007-2012). Esta nueva encarnación de Monkelis, que tiene a Santiago Guidotti en guitarra y voz, al ex Pompas Eugenio "Colo" Amen en guitarra y a Carolina Zunino en percusión y teclados, heredó la misma propensión a las melodías chiclosas y la fuente inagotable de los 50 que Sonido Top, pero con más énfasis en el rock que en el pop.

Antes del 2016, Monkelis era un proyecto personal de Santiago Guidotti, ocasionalmente acompañado por sus amigos de The Supersónicos. Su formación actual como trío debuta a fines del 2016, tras dar con una integración estable.

Luego de un año de probarse en varios shows, fueron invitados por Fabrizio Rossi a grabar en vivo y analógicamente en un cintero de 8 canales, una declaración de intenciones en su mirada al pasado que también permea sus influencias musicales. Los propios Monkelis se tomaron el trabajo -siempre molesto- de intentar definir su música con las etiquetas engañosas del rock, que en esta ocasión son bastante abarcadoras: "gritos honestos, ritmos primitivos, spanglish, portugués, rockabilly, pop cavernoso, psicodelia, góspel, baladas románticas, garage, canzonetta, blues, calypso, punk, power pop, baião, country, surf rock, MPB, guitarras baratas, corazones caros".

Grabado en cinta, su EP debut se llama Tensión, un nombre de lo más adecuado para definir a un grupo que flota entre el cable a tierra de la voz grave de Guidotti y la guitarra imprevisible y etérea de Amen, y cuyas melodías pueden acariciarte en la cara con dulzura o darte un sopapo sin aviso. El EP está compuesto por cuatro canciones propias en inglés y una hermosa rendición de "Funnel of love", canción popularizada por Wanda Jackson que parece hecha a medida para la voz de Carolina Zunino.

Tensión puede escucharse en Spotify y en Bandcamp, pero alcanza su máximo potencial en vivo. Una excelente ocasión para comprobarlo será este sábado 20 de octubre en el evento llamado Cancionísima, que consiste en la presentación en vivo de Monkelis y la banda Desayuno Continental en la Sala Camacuá (Camacuá 575) a partir de las 21 horas. Las entradas anticipadas cuestan 250 pesos (Tickantel).

Para conocer un poco más sobre Monkelis, invitamos a Santiago Guidotti a responder la Metralleta del portal, desafío que respondió con la anuencia de este trío democrático y en el que intentó incluso pasarle la mano por el lomo al entrevistador.



¿Cómo definirías la música de Monkelis a alguien que no la haya escuchado antes?

Caliente y jugosa. Máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo.

¿Qué tiene el inglés para que sea el idioma principal de sus canciones?

Universalidad, flexibilidad y una sonoridad más gutural. Me divierte usar un idioma para cantar y otro para hablar. Tengo una relación con el inglés no muy íntima lo que me permite ir descubriéndolo a medida que encuentro lo que quiero decir y viceversa.

Tres adjetivos que definan el EP Tensión

Urgente: es grabado en vivo, rápidamente, las canciones se hicieron de manera un poco irreflexiva. En ese momento eran nuevas, todo esto se nota. Romántico. Primitivo.

¿Por qué Monkelis, siendo una banda de rock, prescinde de la batería en favor de la percusión?

En realidad usamos una batería con un set muy básico (redoblante y bombo de pie). Carolina toca parada, pero toca la batería. Percusión suena como que usás tumbadoras o cacharros y no es el caso. Hay algunas bandas que nos gustan que usan o usaron ese tipo de set como por ejemplo los Stray Cats, Los Skrotinhos, The Great Munzini & The Astonishing Sotos o los Jesus and Mary Chain. Es casi como un cocktail drum kit sin el charleston pues no nos gusta el sonido de los platos, ese patrón lo suplimos con las guitarras.

¿Cuál es la influencia más evidente de Monkelis?

Júpiter Apple.

¿Y la menos evidente?

Dean Martin.

¿Cuál es el objeto más raro que hay en el lugar donde ensaya Monkelis?

Hay varios amuletos, desde una Banksia australiana hasta un Kotaix chileno. Hay también algunos parlantes muy viejos, de rematadores rurales, de salas cine. Hay una colección de esculturas de yeso de Savio. Pero creo que la máquina de ritmo Maestro que tenemos es la joyita más rara.

¿Qué bandas uruguayas elegirían para compartir escenario si tuvieran que organizar un festival?

Creo que haríamos un llamado y tú deberías ser el curador, tenés buen gusto.

¿Qué discos o artistas tienen consenso entre todos los integrantes de la banda?

Júpiter Apple, Elvis Presley, Jon Spencer, Tim Maia, The Breeders, Roberto Carlos, entre otros.

¿Cuáles son los discos o bandas que más escuchaste durante el último año?

Jonathan Richman, Michelle Gurevitch, Shannon Shaw (In Nashville), Tito y sus Supersónicos, Ian Svenonius.

¿Qué álbum podés escuchar una y otra vez?

O Mito de João Gilberto, Naturally de JJ Cale, Going way out with Heavy Trash de Heavy Trash, VU de Velvet Underground; varios pero ya no lo hago.

¿Qué fue lo último que sonó en tu Mp3, celular o equipo de audio?

Old Ideas, de Leonard Cohen.

¿Qué canción de otro autor te hubiera gustado haber compuesto?

Una de esas que todos conocen y nadie sabe de quién es.

¿Qué artista te gustaría que hiciera una versión de un tema de Monkelis?

M.Ward.

¿Un héroe de la guitarra?

João Gilberto.