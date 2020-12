Con La Triple Nelson, que presenta en el Sodre su nuevo disco: “Mi Bien”

Carteleras

Por Santiago Magni

Santimagni93

La Triple Nelson, formada por Christian Cary (voz y guitarra), Fernando "Paco" Pintos (bajo), Rafael Ugo (batería y percusión) y Manuel Contrera (piano y teclados) presenta el próximo lunes 14 de diciembre su nuevo disco: Mi Bien.

La presentación se llevará a cabo en el Auditorio Nacional del Sodre. La banda contó en entrevista con Montevideo Portal cómo fue la elaboración de este nuevo trabajo, la preparación de su show y cómo ha sobrellevado los ensayos y recitales en tiempos de pandemia.

¿Cómo vienen con los preparativos del próximo show en el que presentarán su nuevo disco?

Rafael Ugo: Venimos bárbaro, en algunos shows que pudimos hacer durante la pandemia (Sala del Museo con el primer streaming y en San José) hicimos las presentaciones oficiales de los cortes de difusión. Empezamos a tirar los primeros temas del disco nuevo en esos espectáculos. Venimos ensayando los cuatro para el show del lunes y estamos ajustando los últimos detalles.

¿Cuáles son las características de "Mi Bien" y qué lo hace distinto?

Manuel Contrera: Es un disco en formato canción, donde hay más presencia de los teclados. Lo considero un disco más uniforme, que tiene cierta coherencia el concepto de las letras a medida que va transcurriendo el disco.

Christian Cary: Es un disco diferente a todos los que hicimos. El último que habíamos hecho (La sed), que era el diferente, al lado de este pasó a ser bastante normal. En nuestros discos tocamos temas fuertes, suaves, pero juntos. Habíamos empezado a meter teclados desde el disco Agua y sal. En este dio la casualidad de que la canción que abre tiene a Manu en los teclados. La idea era llevar a cabo una trilogía, que va a ser más larga en el tiempo, pero se va a dar y el disco que viene después de este va a ser más rockero y un poco más oscuro. Como decía Paco el otro día en una nota, este año no es para oscuridades, necesitamos luz (risas). La idea es hacer un contraste con lo que está pasando.

¿Influye el contexto de pandemia para escuchar este nuevo disco?

Paco Pintos: Las canciones estaban medio prontas (porque trabajamos en el disco desde 2018) y se dio que salió este año, fue una casualidad. Cuando lo escuchamos en el contexto de lo que está pasando a mí me levanta el astral y la gente nos ha dicho que los estimula positivamente y eso está bueno. Las letras y canciones son como un remanso, con temas instrumentales tranquilos, que nunca suben y se mantiene la melodía de la guitarra. Es muy especial y eso salió un poco de casualidad. Lo que podemos decir es que lo que estaba pasando con la pandemia influyó mucho en ponerle el nombre "Mi Bien". Es como algo que estábamos precisando, algo que lo sostuviera. Cuando no te está faltando todo, no estás saliendo, no estás abrazando a la gente, no estás gritando o saltando, es que empezamos a ver lo que teníamos. Lo que teníamos era a nosotros, a la banda, los amigos, las canciones, la música, la familia. Sobre eso gira el nombre del disco.

¿Cómo cambió la pandemia los planes iniciales? ¿Qué mensaje dejarían como músicos en este contexto?

Christian Cary: El show del 14 de diciembre iba a ser el 3 de mayo en el mismo lugar, pero con la capacidad total. La idea era tener el disco grabado desde abril, esa era nuestra idea principal. Este es el comienzo de algo, después de cinco años sacamos un disco con canciones inéditas. Sacamos un disco en 2018, pero era en vivo en el Teatro Solís y teníamos el debe de sacar un disco nuevo. El mensaje sería que a pesar de la pandemia se puede seguir con la música y dentro de la música, que es como estamos nosotros las 24 horas del día.

¿Cómo llevaron como grupo la pandemia y cómo imaginan el recibimiento de la gente el 14?

Rafael Ugo: Por ser músicos somos sobrevivientes naturalmente, nos pasan cosas con o sin pandemia. Tenemos naturalmente una capacidad de resistir más o menos golpes y bajones. La pandemia fue uno fuerte, nos costó a todos familiar y musicalmente. Ni hablar que el arte fue una de las cosas que estuvo más pospuesta que otras cosas, eso fue duro. Nosotros más allá de vivir económicamente de la música vivimos emocionalmente de estar arriba de un escenario y eso para el diario vivir es importante, no tenerlo fue bravo. Cuando se empezó a abrir la cuestión y apareció una pequeña luz en tanta oscuridad nos agarramos de ella. No fue fácil terminar el disco en estas condiciones, con Ariel Lavigna, que es nuestro ingeniero que vive en Argentina (donde la situación es mucho peor) trabajamos las mezclas con él sin salir porque estaban en cuarentena. Eso emocionalmente también era difícil. Pudimos salir adelante con el disco, pudimos salir a tocar y eso nos dio una chispa para tener más entusiasmo para seguir, terminar el disco, ensayar y ponernos las pilas. Con esta presentación del lunes estamos en Hollywood. Es rarísimo con esto del protocolo ver gente con tapabocas, todos separados, en un teatro medio vacío. A como estábamos y a la nada esto es un éxtasis y estamos contentísimos.

Christian Cary: Estuvimos siete meses antes del primer show en junio. En 23 años de la banda nunca habíamos estado tanto tiempo sin tocar. Nunca estuvimos más de un mes sin tocar, cuando nos tomamos algunas vacaciones. Emocionalmente, como decía Rafa, es bastante duro, sobre todo para nosotros que estamos en contacto directo y constante con la música. Ya tuvimos tres shows que nos dieron un aliento para que este sea un disfrute, que es como pensamos que va a ser.

Por Santiago Magni

Santimagni93