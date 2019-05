Con Danteinferno, que regresa y presenta nuevo disco: "Seguí tocando, seguí gritando"

Metralleta

Dicen que las crisis son una gran puerta para estimular la creatividad. A Danteinferno, que nació en el peor año de mayor crisis económica del país en los últimos años (el 2002), la frase parece caerle justa. Desarrolló desde entonces una capacidad camaleónica de disco en disco, con una pata en el rock de los noventa y la otra -cada vez más importante- en la canción uruguaya de autor.

Su pop deforme pero encantador se basó tanto en el uso inteligente de la atmósfera como en el contraste entre la aspereza de las guitarras y la dulzura de las melodías. La banda, pese a tres discos muy buenos, abandonó los escenarios en el 2009. Diez años después, cuando la sombra de la crisis parece asomar de vuelta en estas tierras, Danteinferno regresa, lo que quizá no es casual.

Lo hace con nuevo disco, Celeste Lado A, en el que dan un paso en una nueva dirección. Con un posgrado en ruido, el grupo integrado por Francisco Coelho, Martín Recto y ahora Javier Gerfauo en bajo muestra nuevas inquietudes a la hora de componer y sumerge al escucha en un torbellino de emociones sonoras, captando algo del entorno bucólico en el que fue grabado el álbum. La materia prima está más expuesta y menos procesada, pero el instinto sigue siendo el mismo.

Lo presentarán en sociedad este sábado 25 de mayo a las 21 horas en la Sala Camacuá (Camacuá 575 esq. Reconquista - AEBU). Abre el evento: Mariana Ramos Días (Darvin Elisondo: guitarra juguete; Gonzalo Socías: sinte y fx). Las entradas cuestan $250 por Tickantel. En el evento se venderán discos en su formato físico, una costumbre de otros tiempos que aún perdura.

Antes de su show de regreso, sometimos a Pancho Coelho de Danteinferno a nuestro cuestionario Metralleta.

¿Por qué vuelve Danteinferno después de diez años?

Volvemos porque sentimos la necesidad de volver a hacer música juntos. A pesar del paso del tiempo nos seguimos vinculando con aquella música y nos golpea en la cara las verdades que cantamos otrora.

¿Cuál es el principal cambio entre el ciclo anterior y el nuevo?

Lo nuevo tiene un ancla en lo pasado pero somos otros. Nunca hicimos dos discos iguales entonces seguimos haciendo lo mismo.

¿Cuál es el "método" de composición que inventó Danteinferno en esta nueva etapa?

Mantenemos la idea de ser intuitivos en las búsquedas compositivas. Eso es parte de la actitud desde los primeros momentos de Danteinferno y se mantiene. La diferencia con el presente es que podemos entrar y salir más rápido del momento creativo y eso nos ahorra algo de tiempo.

Un concepto que se repita a lo largo del disco

El concepto que une las músicas del disco tiene que ver con la interacción con el entorno en dónde grabamos. Nos fuimos a una estancia en Flores y nos dejamos impregnar por el lugar para que aparezca en la grabación. Las piezas musicales estaban abiertas a lo que sucediera en el lugar y fueron tomando forma en otras sesiones de grabación que agregamos en Montevideo. Todo muy artesanal, y lleno de hallazgos fortuitos y accidentes casi intencionales.

Cuando lo escuché terminado sentí que tenía el aire de la música que se hacía antes, donde el error no era corregido sino que convivía con la obra. El pifie del músico es música, y esa obsesión por la hiperproducción meticulosa es algo que, con las herramientas disponibles, cualquiera puede hacer pero puede estar falto de carácter.

¿Cómo definirían la música de Danteinferno a alguien que no la haya escuchado antes?

Nos interesa ser nosotros y cantar con voz propia y esa puede ser la mejor definición para el que no nos conoce.

Puestos a elegir: ¿atmósfera o melodía?

Palabra, atmósfera, melodía, ruido, grito, ritmo... es indivisible, una cosa llama a la otra. Antes lo tenía más claro pero por suerte ya no.

¿Cuál es la influencia más evidente de Danteinferno?

Es evidente que nos influencia cierto tipo de música rock de los noventas: Nirvana, Dinosaur Jr, Sebadoh, Jesus Lizard, Shellacq, pero escuchamos mucha música y nos formamos en diferentes escuelas musicales.

¿Y la menos evidente?

Desde lo lírico es menos fácil rastrear el antecedente, pero cuando escribo me contaminan los cantores uruguayos preferidos y al tiempo veo cómo dialogan con canciones que escuchaba en mi infancia.

¿Qué le diría el Danteinferno de 2005 al Danteinferno de 2019?

Hace unos días escuchaba el Devil y pensaba que era algo que hoy haría muy diferente. Me encanta cómo envejecieron esos discos y ellos nos dicen al oído: "Seguí tocando, seguí grabando, seguí gritando. Hacelo sea como sea, eso es para lo que viniste al mundo".

¿Qué discos o artistas tienen consenso entre todos los integrantes de la banda?

Hay discos y autores que van y vienen en mi vida pero hay otros que son estructurales y permanentes: Beatles, Black Sabbath, Eduardo Mateo, Caetano Veloso, Fernando Cabrera, Sonic Youth.

¿Qué álbum podés escuchar una y otra vez?

Trout mask replica (Captain Beefheart), Sheik yerbouti (Frank Zappa), Automatic for the people (REM), Musicasión 4 y ½ (El Kinto), Beatles for sale, Dirty (Sonic Youth), Aire rico (Buenos Muchachos)...

¿Qué canción de otro autor les hubiera gustado haber compuesto?

El Revolver y el Abbey Road de los Beatles son discos en los que me hubiera gustado estar, aunque sea cebando unos mates.

¿Qué artista te gustaría que hiciera una versión de un tema de Danteinferno?

Algunos amigos han hecho interpretaciones muy lindas de nuestras músicas y ojalá siga pasando.

¿Qué artistas elegirían para acompañarlos en un festival?

Hemos tocado dentro y fuera de Uruguay con muchas bandas y variedad de estilos. Nos interesa vincularnos con gente y conocer lo que les motiva a crear, no importa el estilo musical que defiendan.