Chyno Miranda: “No tenía la valentía de decirle a una chica que solo quería compartir una noche”

Entrevistas

Luego del éxito arrollador de "Me Provoca", su primera canción totalmente en solitario, y que ya tiene mas de 9.8 millones de vistas en la red social Youtube, Chyno Miranda estrena un nuevo sencillo junto al mundialmente reconocido cantante urbano J. Balvin.

"El Peor" es el nombre de este nuevo tema en donde Miranda, sigue demostrando su calidad tanto artística como vocal, y esta vez lo hace de la mano de J. Balvin, con quien no solo tuvo el honor de grabar el tema, sino también de escribirlo y producirlo.

El tema habla sobre la vida de una fanática, que estudia el día a día de su artista favorito para poder entrar en la casa de su ídolo y conocer los secretos mas íntimos del artista. El video de la canción, que fue grabado en la ciudad de Nueva York, estuvo dirigido por el cotizado director venezolano Nuno Gómez, quien una vez mas dejó plasmada toda su creatividad visionaria y moderna en esta producción que se perfila como un nuevo éxito para Chyno.

El tema fue escrito por Chyno Miranda, en compañía de J. Balvin, Servando Primera, Yhonny Atella, Santiago Carvajal y Sara Agudelo.

"El Peor", se suma a los 18 temas que conforman la nueva producción discográfica de Chyno Miranda, titulada "Chévere", que será lanzada al mercado en los próximos meses y que es una muestra tangible de su alta calidad vocal, su impecable presencia y su compromiso con el género urbano, que cada día cobra más fuerza en nuestro continente.

En exclusiva, Montevideo Portal pudo charlar con el artista y hacerle llegar las preguntas de sus fans uruguayos.

*

¿Cómo fue la experiencia de grabar "El peor" junto a J Balvin?

La experiencia de grabar con J Balvin fue brutal, para mí ha sido una de las más emocionantes que he tenido. Lo considero el artista número 1 del mundo, por su capacidad de trabajo y buena vibra.

¿Por qué sentís que te identificás más con este tema en la adolescencia y no ahora?

Me identifico con este tema en mi adolescencia porque cuando era chamo no tenía la valentía de decirle a una chica que no estaba buscando una relación. Antes siempre ofrecía villas y castillos, cuando en realidad lo que quería era compartir una noche.

Hace pocos meses lanzaste el tema "Ando buscando" junto a Agustín Casanova, ¿Cómo es tu relación con el uruguayo? ¿Volverías a hacer otro dueto con él?

Es un muchacho al que quiero y respeto y le deseo lo mejor del mundo. Hicimos un gran trabajo con el tema "Ando buscando", y estoy seguro de que volveremos a trabajar juntos porque es muy buena onda y trabajar con él es muy divertido. Está cada día más maduro en sentido musical.

Además de Agustín Casanova, ¿Con qué otro uruguayo te gustaría grabar una canción?

No conozco a otros grupos musicales, conocía a Márama y Rombai pero con el único con el que seguí en contacto fue con Agustín. Aunque claro que me gustaría compartir con otros artistas de allí y disfrutar de su talento.

¿Cuáles serían los pros y contras de tu nueva carrera cómo solista? ¿Extrañas formar parte de un dúo musical?

Son más los pros que los contras. Evolucionar y crecer como artista es maravilloso. Uno tiene que romper con la rutina y generar estilos distintos, con colaboraciones que es lo que marca la pauta. Estar en un dúo es muy divertido porque uno divide el trabajo. Pero siento que tengo muchos más pros al actuar como solista y estoy aprovechando al máximo la oportunidad.

¿Con qué artistas del momento cantarías un tema?

Con Daddy Yankee, es un artista que admiro y aprecio mucho. Con Ruben Blades, Juan Luis Guerra, Romeo Santos... Me encantaría trabajar con ellos.