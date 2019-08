Carrera de Aventura Desafío de Campeones

Noticias

Los casi 180Kmts de recorrido se desarrollaron en el entorno del arroyo Solís Chico, y, a pesar de las cercanías a áreas pobladas, finalmente no faltó nada para una perfecta carrera de aventura.



Se inició sobre las 14:30 del sábado, con una primera etapa en modo Rogaine con 11 PCs y casi 20Kmts en modalidad de trekking urbano, recorriendo los balnearios de Parque del Plata, Las Toscas, Atlántida y Villa Argentina. Todos los equipos intentaron realizar el mismo a gran velocidad, para llegar con buena luz para la siguiente etapa de kayak en arroyo Solís Chico, en la cual se debía remontar el mismo casi 10Kmts con rumbo norte, marcar el PC en un árbol sobre la orilla del río y retornar corriente a favor.



Ya en esta parte se hizo la noche para muchos equipos, pero el clima estaba ideal, con tremenda puesta de sol y temperaturas aceptables para el momento. Finalizando la etapa de kayak, estaba todo preparado en zona de transición, para hacer los cambios de ropa, aprovisionamientos y demás preparativos, para iniciar lo que sería una larga etapa nocturna en bicicleta de montaña de 50Kmts. Usualmente la modalidad de bici de montaña significa avanzar rápido, ágil, pero luego de los dos primeros PCs, y ya fuera de los caminos vecinales y de ripio, toco transitar en trillos y sendas de paso anegadas y con barro tipo greda, de tal forma que cualquier bici, no importando lo "pro" que fuera, quedaba cargada de kilos de dicho elemento, y con nulas posibilidades de girar las ruedas, lo cual para todos implicó varias paradas para limpiar y sobre todo, llevarlas al hombro por varios kilómetros en modalidad de trekking nocturno a tranco lento.



Todo un desafío para todos los equipos, algunos de los cuales finalizando esta etapa tuvieron que abandonar, o ya entrar en riesgo de lo mismo. Luego de 5 PCs, la etapa de bicicleta de montaña terminaba en el pueblo Tapia, o Estación (de tren) Tapia. En Tapia, la organización esperaba a los corredores en la Sociedad Criolla Tapia, con café, bebidas y algo para comer, lo cual fue fundamental para recomponerse y seguir en la siguiente etapa desafiante, de casi 40Kmts y 14 PCs en modalidad de trekking nocturno y libre, cada equipo eligiendo el recorrido a su criterio. De esta forma la carrera avanzó, con equipos enfrentando la noche, el frío, trillos anegados y seguramente desgaste y cansancio.



Varios PCs en esta etapa fueron desafiantes a la vez que originales. Así fueron por ejemplo los PCs marcados en la hoja de ruta como "esquina de alambrados con árbol espina de cristo" o "monte de arboles sin hojas" ¡! Ideales para encontrar en la noche ¡!, pero no imposibles mediante una buena orientación. Y como es costumbre en las careras de Luis Enrique, no faltó un vértice geodésico como PC, parte de la antigua red geodésica nacional desplegada en la década del 1960 por el SGM. El trekking nocturno culminaba en el mismo lugar de salida, en la Estación Tapia, y para los equipos lideres que llegaron sobre la madrugada, fue la oportunidad para cargar energía y avanzar a la ultima etapa nuevamente de bici de montaña, que incluyó 15 PCs con mucha orientación y estragia.



Finalmente y ya entre las 14:00 y las 15:00 de domingo 12, fueron arribando los equipos a la meta final.