Atletico El Culano, el héroe del Ramírez de la pandemia

Por Germán Boiso

GRAN PREMIO JOSÉ PEDRO RAMÍREZ (G1)

En la prueba cumbre del turf uruguayo el triunfo fue para nuestro candidato, Atletico El Culano dio espectáculo al superar por varios cuerpos a Olympic Harvard dando forma a la exacta del portal. Fue una victoria histórica por muchos aspectos, pero en especial lo fue para su entrenador Antonio Luiz Cintra quien consiguió la trifecta ya que Keep Down arribó tercero. Además para el consagrado entrenador brasileño fue su segundo Ramírez consecutivo tras conseguirlo con Ajuste Fiscal en 2020.



La carrera tuvo el trámite esperado, mucha velocidad adelante marcada por Keep Down que era seguido por quien fuera puntero y terminara segundo en 2020 Bobby Q y por los potrillos Leopardo Real y Capita. Atletico El Culano que largaba desde el partidor 16 quedó en el fondo en el primer codo, pero este contratiempo inicial no tuvo incidencia en el resultado. Es que el hijo de Alcorano se fue acercando en el opuesto y cuando a falta de 700 metros ya estaba tercero prácticamente que se podía dar por descontada su victoria. Hizo todo muy fácil, dominó y se fue rumbo al disco. Olympic Harvard con Héctor Lazo en su silla, el jockey ganador de la pasada edición, trato por todos los medios de descontar, pero no hubo forma, esta vez no pudo pasar a Atletico El Culano como si lo había hecho hace dos meses en el Comparación.



Enorme victoria de un caballo que siempre corre bien pero que solo había ganado a nivel de hándicap especial, teniendo múltiples figuraciones en clásicos. Llegaba al Ramírez en inmejorable momento y por eso su consagración es justa. Ganó en muy buenos 2.28.19 por 4 cuerpos ½, una actuación consagratoria en todo sentido. Olympic Harvard que corría su tercer Ramírez fue segundo, luego de haber sido cuarto en 2020 y tercero en 2019. Keep Down que hizo el gasto delante cerró la histórica trifecta de Cintra. El marcador rentado lo cerró el suplente Miterrand que en enorme carrera superó por media cabeza a El Curato. Fue el quinto éxito en 13 salidas capitalinas para este caballo que había iniciado su camino en el Sint, en Melo, de la mano de Jose Da Silva. Juntos ganaron en aquel hipódromo a mediados del 2019 y juntos se vinieron a Montevideo a hacer campaña y a hacer finalmente historia.



Gran triunfo del Hs. Bagé Do Sul de la mano de su padrillo estrella Alcorano. Un haras con orígenes brasileños que cría en nuestro país y apuesta por nuestro turf. Y en jornada que fue dominada por los norteños, Atletico El Culano es más allá de todas sus conexiones, un caballo nacido y criado en nuestras praderas.



GRAN PREMIO CIUDAD DE MONTEVIDEO - PRESIDENTE JORGE BATLLE (G1)



La carrera más importante del año para las yeguas se saldo con el triunfo de la potranca Honra Real. La entrenada por Pablo Germán González dio vuelta la historia ante la gran favorita Instamancha. Luego de escoltarla en el Selección y en el Estimulo, esta vez el triunfo fue para la defensora del stud Rimar.



Llegaba a la cita con los 10 puntos tras corregir algunos detalles por parte de su equipo de trabajo y la hija de Agnes Gold respondió con enorme triunfo. Tuvo trámite favorable y además Pablo Rodríguez le dio una perfecta conducción, mientras Instamancha tenía mas problemas de tráfico, Honra Real hacía todo fácil para irse rumbo al disco y ganar por dos cuerpos de ventaja en lo que tuvo incluso más facilidad de lo que la distancia indica. La siempre regular Blossom lleva mucho tiempo sin ganar, pero siempre está y ahora fue tercera en una carrera que la había visto ser segunda en 2020. Fanatica de gran carrera cerró las chapas rentadas. El triunfo se selló al cabo de 2.04.36.



La dupla que forman en Las Piedras Pablo Rodríguez y Germán González cada día rinde más, en pocas temporadas de trabajo pueden jactarse de tener los dos Grupo 1 internacionales de Maroñas en su historial, ganaron el Ramírez en 2019 y ahora el Ciudad de Montevideo. Y a esto hay que sumarle el Nacional del 2018. Con casi 100 caballos bajo el cuidado de González y con Rodríguez como su monta número 1, en base a trabajo y constancia están en el camino de escribir gran historia.

La carrera dejó muy bien paradas a las potrancas a que por segunda carrera consecutiva tanto Honra Real como Instamancha fueron muy superiores a sus rivales.



GRAN PREMIO PEDRO PIÑEYRÚA (UG1)



La carrera de la milla tuvo otro resultado histórico, es que su ganador Aero Trem quedó en los libros de récords por dos motivos. Por un lado, es el único animal que ha ganado dos veces seguidas esta prueba desde la Reapertura ya que también la había obtenido en 2020. Y por otro, es el primero en 18 años que logra ganar cuatro clásicos de Grupo 1 (en este caso todos locales). Aero Trem se quedó con la Polla de Potrillos y el Jockey Club en 2018 y con estas dos ediciones del Piñeyrúa. El caballo de cinco años que es hijo de Shanghai Bobby y fue criado en Brasil por el stud que defiende en pista, el Old Friends se despegó del resto que había ganado 3 Grupo 1. ¿Los nombres? Invasor, Sir Fever, Gandhi Di Job y Ajuste Fiscal, nada más que agregar.

La victoria significó el primer gran triunfo de Da Silva y de Cintra en la tarde. En este caso el jinete brasileño heredó la monta de Vagner Leal quien se encuentra en Dubai junto al entrenador. Porque mientras Cintra se quedaba con dos de los cuatro clásicos de la tarde estaba en Dubai ajustando todos los detalles para lo que será el próximo jueves el debut de la delegación uruguaya en el fastuoso Meydan.



GRAN PREMIO MAROÑAS (UG2)



La prueba cumbre para las yeguas se saldó con la victoria de la favorita en las apuestas Rainha Pioneira. La largada desde el 1 nos había hecho dudar sobre si sería capaz de sobreponerse, lo fue y con creces. Es una pinga y a los seis años pasa el mejor momento de su campaña. Ha ganado seis clásicos consecutivos cristalizando lo buena que es pero que hasta antes de esta etapa solo había mostrado en forma esporádica. Ahora, madura, hace todo bien y no deja nada para nadie, ni siquiera en 1000 metros cuando su fuerte son los 1200. Le gana a los machos, a las hembras, gana en pasto y en arena, es una crack. De la mano de Luis Cáceres impuso condiciones al cabo de excelentes 57.55 al derrotar por 3 cuerpos a Mango Jangle, quien confirmó su lugar como el mejor macho en la velocidad. Tercero fue nuestro candidato Special Energy y cuarto el siempre rendidor Pluralismo.



Rainha Pioneira fue guiada por Luis Cáceres, quien comenzó a montarla hace cuatro carreras cuando y solo han conseguido victorias juntos. Ricardo Colombo fue otro que hizo historia en la tarde de domingo, el internacional entrenador brasileño obtuvo por cuarta vez esta prueba y por tercer año consecutivo, más allá de que en 2019 figuraba su capataz. Colombo tiene la receta para esta carrera, como la tiene el Hs. Belmont que la obtuvo por segunda vez en tres años. Genética de primera para la velocidad que paga buenos resultados.

Pasó una nueva jornada de Reyes, histórica por las extraordinarias condiciones del tiempo que vivimos e histórica por los logros conseguidos en la cancha, sin dudas no fue una jornada más, nuestro turf vive y lucha pese a todo. Las tribunas vacías fueron algo surrealista pensando en los Ramírez pero normal en la realidad que nos toca vivir. Habrá que seguir reaventándose para que nuestro deporte siga siendo el sustento de miles de personas, ahora lo más importante es que pese a todo tuvimos Ramírez y los pingos una vez más brindaron un fantástico espectáculo.

