Artista chino solicita 30 millones de botones de una fábrica que cerró sus puertas

Curiosidades

Ai Weiwei, un artista contemporáneo chino, pidió quedarse con los 30 millones de botones que están en una fábrica que acaba de cerrar luego de 104 años de funcionamiento. Según La Vanguardia, la empresa responsable de la fábrica, Brown & Co Buttons, realizó una publicación en Twitter con el objetivo de buscarles un nuevo dueño a los 30 millones de botones.

El artista no tardó en enterarse del posteo y comentó la publicación de la directora de la empresa, Amy Clare Tasker. "¿Puedo quedármelos todos?", escribió Ai Weiwei. Si bien la empresa está al tanto del pedido del artista, no fue la única solicitud que recibieron. Según una empleada de Brown & Co Buttons, Sarah Janalli, les sorprendió la cantidad de ofertas.

De momento la empresa no ha decidido qué hará con los 30 millones de botones y si se los dará al artista. Ai Weiwei es conocido por hacer obras extravagantes. En su última presentación, realizó una obra llamada "Semillas de girasol" la cual estaba compuesta por 15 toneladas de semillas hechas de porcelana.