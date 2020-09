Aerolíneas se rebuscan vendiendo menús y enseres de vuelo a “nostálgicos” de los viajes

El físico Stephen Hawking en su libro "El universo en una cáscara de nuez", comentó un experimento en el que se hizo volar un avión dotado de un reloj atómico, a gran velocidad en sentido de la rotación terrestre. Al cabo de la experiencia, se comprobó que el reloj atrasaba levemente

Para Hawking, "esto quiere decir que si viajásemos muy rápidamente en avión durante toda nuestra vida conseguiríamos vivir más. Sin embargo, el pequeño incremento en nuestro tiempo de vida causado por este movimiento se vería de sobras compensado por el hecho de tener que alimentarnos siempre con la comida que sirven en los aviones".

Pese a la mala fama de la comida de abordo, en un contexto de "abstinencia viajera" hay quienes están dispuestos a pagar buen dinero or hacerse con un menú de aerolínea, como forma de sentirse más cerca de la experiencia de viajar.

Buena cuenta de ello parece haber tomado la compañía tailandesa Thai Airways. En abril, en un momento crítico de la pandemia del covid-19, la aerolínea comenzó a anunciar cajas de comida. Cathay Pacific, con sede en Hong Kong se reinvento vendiendo comidas a los empleados del aeropuerto, mientras que la aerolínea indonesia Garuda también ha optado por extender ese servicio a personas que -por obvias razones- no pueden viajar, pero echan de menos la experiencia de hacerlo.

La comida "se sirve como en un vuelo", dijo Rubi Halima, un vecino de Tangerang, Indonesia, en declaraciones publicadas por el periódico The Guardian. Halima asegura haber pedido ya cuatro comidas a Aerofood ACS, la empresa de catering que trabaja con Garuda.

Mientras se ve impedido de realizar un viaje aéreo, algo que recién podría hacer el año próximo, Rubi opta por la comida que se sirve en el avión, sin necesidad de subirse a uno. Dice que la comida sabe mejor en tierra, pero en contrapartida, no se experimenta la "sensación de comer en el cielo".

La venta de menús es una forma que han encontrado aerolíneas y proveedores para afrontar la crisis que afecta al sector, uno de las más afectadas por las medidas restrictivas impuestas en todo el mundo para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Por otra parte, pese a que los vuelos se van retomando de forma paulatina en buena parte del orbe, los protocolos sanitarios inciden de forma directa en el suministro y consumo de alimentos a bordo.

Buen ejemplo de ellos es lo que le sucede a la empresa GNS Nuts, que provee de frutos secos a American Airlines, y que acumula un excedente de alrededor de 50 toneladas.

Debido a los nuevos protocolos, en los aparatos de esa aerolínea ya no se sirven "picaditas" con maníes, nueces y otros abrebocas. Por ello, GNS Nuts lanzó una promoción de venta online de sus "paquetes aéreos".

Asimismo, la aerolínea australiana Quantas adoptó una medida similar. Tenía acumulados ítems varios, como té, chocolate, golosinas varias y hasta los pijamas que entregan a los pasajeros de clase ejecutiva. Con todo ese material, la empresa armó variados kits que ofrece online a los nostálgicos de los viajes en avión.

