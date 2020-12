¿Será el último fin de semana de turf del año?

Burreros

Por Germán Boiso

@GBOISO

Maroñas y Las Piedras encaran la actividad en medio de dudas y angustia. Por decreto del gobierno los espectáculos públicos deportivos se detienen del 21 de diciembre al 10 de enero y nuestra actividad caería dentro de dicha suspensión.

Las fuerzas vivas del turf dan la batalla buscando que se permita correr al turf y por eso la DGC aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la suspensión. La realidad es que al correrse a puertas cerradas se entiende que no se trata hoy por hoy de un espectáculo público. La situación es compleja pero quizás aún pueda haber esperanzas.

La sensación en la gente de turf es de injusticia, nuestro deporte volvió antes que los espectáculos públicos y antes que el resto de los deportes, no ha habido focos de contagio, es al aire libre, no existe el contacto. No se entiende la medida desde lo deportivo y mucho menos desde los social y lo económico, se deja sin ingresos durante tres semanas a los miles de familias que viven del turf. Ha sido un año durísimo y este golpe en plenas fiestas es difícil de asimilar.

En caso de que la medida se concrete, situación que es claramente lo más probable, significará que las carreras del domingo serán las últimas del año y que recién a mitad de enero volveremos. El Gran Premio José Pedro Ramírez y los otros tres clásicos se correrían el domingo 17 de enero.

Pero pase lo que pase este fin de semana tendremos actividad. Son 30 carreras en tres reuniones desde las 14:30. Hoy corre Las Piedras mientras que sábado y domingo lo hará Maroñas.

En el circo canario lo más importante será el preferencial Club Atlético Juventud sobre 1400 metros en sexto lugar de la reunión. Nos gusta Vanguardia, la potranca del Mustafa está corriendo bien a nivel clásico y pese a ser la más pesada en el hándicap la vemos definiendo. Tanto Boca Beach como Yo Te Dije son grandes rivales dentro de un lote que no tiene descartes entre las 10 anotadas.

Maroñas en tanto ofrecerá dos reuniones que no tendrán clásicos. Lo más importante será la cuarta carrera, el hándicap especial Sisley. Va sobre 1100 metros en arena y tiene a 10 yeguas anotadas. Allí nos gusta la potranca French Girl, la hija de Fund OF Funds viene a más, ha definido clásicos y será difícil de vencer. Otra generación 2017, Maga Purse, es la principal enemiga mientras que la Lady Moscu es la sorpresa del cotejo.

Más allá de lo que pase en nuestro país, los ojos están puestos en el viaje de los cinco pingos que entrena Antonio Cintra y que están en viaje a Dubai. Partieron ayer de tarde y luego de tres escalas y tras estar dos días en Franckfort llegarán el domingo a Medio Oriente. Asi Ajuste Fiscal, Trancaferro, El Patriota, Upper Class y Almoradi inician la aventura que tendrá en vilo a toda la afición hípica cuando busquen éxitos en el Carnival de Dubai que se correrá en el fastuoso Meydan.

Como cada viernes les dejamos los cinco mejores candidatos del fin de semana:

VIERNES - LAS PIEDRAS - 2DA CARRERA: FUNCHO (3)

VIERNES - LAS PIEDRAS - 3RA CARRERA: JAMAIKINA (3)

SABADO - MAROÑAS - 3RA CARRERA: CROFT (1)

DOMINGO - MAROÑAS - 3RA CARRERA: PRETTY GIRL (4)

DOMINGO - MAROLAS - 7MA CARRERA: HAPPY DAY (5)

