“No me digas que no” el nuevo videoclip de Trotsky Vengarán

Tiempo libre

Luego de su exitosa gira por varias ciudades de México y su debut en Miami, Trotsky Vengarán está de regreso con el estreno de "No me digas que no", tercer single y video de su más reciente álbum, "Los valientes".

Fiel a su estilo, la banda vuelve a demostrar con esta canción su talento para atrapar desde el primer acorde y crear un estribillo efectivo y contundente que eleva el tema y lo perfila para convertirse en un nuevo himno del grupo.



"No me digas que no" es el track 12 de "Los valientes", álbum publicado a fines de 2018 y grabado en el estudio Del Abasto en Argentina junto a Alvaro Villagra (ingeniero de sonido de discos de Riff, Pappo, Attaque 77, Los Fabulosos Cadillacs, Los Piojos, entre otros).