“Influencer” polaca destruyó antigua estatua para ganar seguidores

Curiosidades

Julia Stonska, una modelo de 21 años, se sumó a la premisa tan frecuente en los tiempos de hoy, y en la que se establece que cualquier medio es válido con tal de ganar notoriedad y seguidores en las redes sociales.

Para eso, la joven polaca no tuvo mejor idea que emprenderla martillazos con una estatua situada en un parque de Varsovia, escultura que, según informara Daily Mail, tiene dos siglos de antigüedad.



Sin embargo, la estrategia no le dio resultado, ya que recibió una verdadera catarata de críticas, insultos y toda clase de manifestaciones de desacuerdo. Un día después, la muchacha arriaba velas y se disculpaba en plan pollito mojado.

"Lo de ayer no tenía que haber pasado y lamento lo que hice, de verdad. Soy muy estúpida. No voy a comentar por qué lo hice, porque es algo privado, pero quiero pedir perdón a todos", escribió en Instagram, asegurando que no volvería a cometer ningún vandalismo semejante.

Además de hacerle pasar un mal rato, el acto tuvo también un costo económico para la modelo. El banco online online mBank, que estaba a punto de contratara para una campaña publicitaria, decidió no hacerlo.

"No aprobamos de ningún modo ese comportamiento, y no vamos a contar con una persona así en nuestras campañas", expresó un vocero de la empresa en un comunicado recogido por el citado medio.

Tras el incidente, la cuenta de Instagram experimentó un crecimiento en la cantidad de seguidores, pero fue completamente marginal, ya que si bien se sumaron algunos, muchos de los que ya tenía dejaron de seguirla.

Montevideo Portal