Variante ómicron: “Es hora de demostrar lo que aprendimos en lo peor de la pandemia”

Salud

La socióloga Zeynep Tufekci señala que las medidas restrictivas pueden revertirse rápidamente si es una “falsa alarma”, pero no a la inversa

Zeynep Tufekci, socióloga y columnista del periódico The New York Times, es experta en analizar las implicaciones sociales de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el big data. Tras la aparición del nuevo coronavirus, abordó en profundidad los desafíos sociales presentados por la pandemia y cómo afrontarlos utilizando un pensamiento complejo y basado en sistemas.

En su más reciente columna en la publicación The Insight, Tufekci analiza la nueva mala noticia: la variante ómicron recientemente surgida en Sudáfrica, y sobre la que científicos de todo el mundo trabajan con denuedo y a contrarreloj.

La autora, que ya publicara ominosos artículos acerca de las variantes alfa y delta, asegura que esta vez “todo es diferente”.

“Gracias a los científicos sudafricanos, su infraestructura de salud pública, su talento y dedicación y la transparencia de su gobierno tenemos una advertencia temprana: una advertencia MUY temprana. No puedo dejar de enfatizar lo valioso que es esto y el regalo que nos han dado”, explica

“Pero, ¿una advertencia temprana sobre qué? Ah, esa es la gracia del asunto. Cuanto antes se lance la advertencia, menos sabemos. He hecho todo lo posible para mantenerme al día con toda la información que comparten los científicos sobre esto (¡increíble! ¡Tanta ciencia abierta!) Y mi conclusión actual es que todo está sobre la mesa, desde que esto simplemente se esfume a que sea ??una catástrofe”, admite la experta.

“Hay tres preguntas abiertas: transmisibilidad, evasión inmunitaria, curso de la enfermedad en personas infectadas. De las tres, creo que lo más esperable es que se produzca algún nivel de evasión inmune en términos de anticuerpos”, aventura. En ese escenario, la nueva variante “podría causar más infecciones en personas vacunadas o previamente infectadas. Pero eso no es, en sí mismo, una catástrofe si el virus no enferma gravemente a la gente o si no se transmite bien. Ambas cosas aún se desconocen, y todas las posibilidades están más o menos sobre la mesa”, añade,

“Por ejemplo, Sudáfrica ha tenido grandes brotes, por lo que, por lo que sabemos, están detectando reinfecciones debido a la evasión inmunitaria, de ahí el rápido aumento de casos: no es lo mismo que sea simplemente más transmisible”, enfatiza la autora, acerca de la capacidad de la nueva variante para recontagiar a quienes ya pasaron por la dolencia.

“Si las reinfecciones son de leves a asintomáticas, es probable que no signifique un problema mayor. Pero si también resultan ser graves, es un resultado terrible”, sopesa antes de barajar una nueva posibilidad: “talvez sea más transmisible y la enfermedad que causa sea más severa y tenga, para colmo, mayor capacidad de evasión inmune. No tenemos datos suficientes para descartar esto. Haber tenido algunos casos que se manifiestan como leves no es suficiente para sacar conclusiones”.

Por ello, Tufekci sugiere “una respuesta temprana y agresiva hasta que sepamos más”, por aquello de que más vale cuidarse en salud. O por algo muy conocido en los protocolos militares: preparase para el peor escenario, aunque sea con la esperanza de que este no se concrete.



“Una respuesta dinámica requiere que se modifiquen rápidamente medidas de contención estrictas a medida que ingresa la evidencia, así como una recopilación rápida de datos para comprender el alcance de la amenaza”. Por ello, entiende que son necesarias “restricciones, pruebas, cuarentena y un esfuerzo temprano masivo para comprender lo que está sucediendo y actuar como si pudiera ser terrible, pero a su vez estar preparados para revertir rápidamente” en caso de que ómicron no resulte tan terrible como podría temerse.

“Si no es una gran amenaza, podemos, y debemos revertir rápidamente las restricciones que le son específicas. Si es así, es mucho mejor haber actuado temprano que esperar hasta tener todos los datos y obrar cuando ya es demasiado tarde para contener la amenaza”, describe.

“Desafortunadamente, ya hay algunas señales de que haremos medidas teatrales y al azar, en lugar de un esfuerzo integral. Muchos países han comenzado a emitir prohibiciones de viaje, pero apuntando a los pasaportes en lugar del virus”, lamenta.

Como ejemplo, señala que las medidas en Estados Unidos se pondrían en vigor recién este lunes. “¿Los virus n trabajan los fines de semana?”, pregunta.

Además, esta restricción “no se combina con pruebas o cuarentena en la frontera, es solo una prohibición general para algunas nacionalidades”.

“Eso es teatralidad pandémica, y ya hemos tenido demasiado de eso durante dos años”, critica.

Por todo ello, Tufekci insta a dejar de lado esas acciones “para la tribuna” y actuar con “liderazgo y visión global”.

“A diferencia de los terribles días de principios del año pasado, tenemos una alerta temprana, vacunas, medicamentos efectivos, una mayor comprensión de la enfermedad y muchas lecciones dolorosas. Es hora de demostrar que los aprendimos”, concluye.