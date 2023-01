Se puso un anillo en el pene y lo dejó allí seis meses: hubo que llamar a los bomberos

Salud

Un hombre de 72 años, residente en Changsa, en el centro de China, se colocó un anillo metálico en la base del pene con el supuesto fin de obtener estimulación sexual. Una vez ajustado, no pudo retirarlo, pero no le dio mayor importancia al hecho: el anillo no le causaba dolor, y en cambio sí le mortificaba la idea de pedir ayuda médica y pasar por una situación ignominiosa.

Según publica el periódico The New York Post, el hombre permaneció así por unos seis meses, sin experimentar sufrimientos, ni siquiera al orinar. Sin embargo, un día el dolor llegó de forma súbita y con intensidad.

Cuando concurrió al hospital, los médicos constataron que las partes íntimas del paciente estaban sumamente inflamadas y presentaban lesiones, tal como se aprecia en las fotografías publicadas en el Asian Journal of Surgery (LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD).

Inicialmente, los médicos intentaron quitar el anillo con sus herramientas de cirugía, pero el metal era duro y grueso, de modo que no pudieron hacerle mella. Así las cosas, decidieron llamar al departamento de Bomberos para pedir prestado un cortador de alambre, que tampoco funcionó. Los médicos finalmente lo quitaron usando una sierra circular para metales.

De acuerdo con el citado informe, la herramienta generó tanto calor que el equipo médico tuvo que rociar agua constantemente sobre el pene del paciente para evitar que se quemara.

Desafortunadamente, los problemas no terminaron con la remoción del anillo. Seis meses de presión habían hecho mucho daño, y los médicos apreciaron tejido muerto en la base del miembro, algo causado por la falta de flujo sanguíneo. Los galenos extrajeron los fragmentos dañados, cosieron las heridas y realizaron tres incisiones para colocar una línea de drenaje que mitigaría la hinchazón.

Luego le administraron al paciente antibióticos y lo mantuvieron internado una semana. Pasaron dos meses hasta que pudo orinar con normalidad.

“La estrangulación del pene puede ocurrir a cualquier edad y por una variedad de razones, como la curiosidad sexual, la masturbación o un trastorno psiquiátrico”, se lee en el reporte de los profesionales.