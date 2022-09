Se confirmó el quinto caso de viruela del mono en Uruguay; hay dos casos activos

Salud

El subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, informó este martes que se confirmó el quinto caso de viruela del mono en nuestro país, sin dar más detalles sobre si se trata de un hombre o una mujer y de la edad.

El jerarca afirmó que la información se dará cuando salga el último informe de la cartera relacionado a la temática, dado que el caso de detectó en las últimas 48 horas. “Las personas están todas bien de salud, están en domicilio”, indicó.

Por otra parte, agregó y resaltó que hay tres personas de las que estaban transitando la enfermedad que actualmente están recuperadas. “Han transcurrido la enfermedad, no con normalidad, pero con un desenlace favorable, y que están en la etapa de recuperados”, aseguró, y agregó que actualmente hay dos casos activos, que en los próximos días “pasarán a ser monitoreados”.

“Estamos monitoreando la situación; en este caso, no es lo mismo que el covid. Estamos hablando de cosas distintas, que requieren una atención distinta y por eso las personas están monitoreadas, controladas, hemos seguido a los contactos y estamos arriba del tema”, añadió.

Satdjian explicó en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo que el quinto caso no está relacionado con los anteriores, sino que tuvo un nexo en el extranjero.

Finalmente, consultado sobre en qué etapa están las vacunas y cuándo podrían llegar, el subsecretario respondió: “Las vacunas están en la etapa de conversación con la OPS para definir algunos parámetros de los aspectos contractuales, no tenemos una fecha en este momento porque estamos en esa conversación que veremos en qué pueda devenir. Entonces, no tenemos una fecha hasta poder tener ese acuerdo o no con la OPS”.