Percepción de riesgo de contraer VIH es mayor entre varones que tienen sexo con varones

Salud

Este viernes se dieron a conocer los resultados de la encuesta sobre Salud Sexual y VIH en Varones Adolescentes y Jóvenes que fue elaborada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Onusida y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

La encuesta tiene como objetivo “contribuir con la generación de conocimiento estratégico para el diseño de políticas públicas sobre salud sexual y riesgo del VIH en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, con énfasis en la identificación de prácticas de riesgo del VIH”.

Fue realizada con modalidad online en Montevideo, distribuida mediante redes sociales y aplicaciones que los/as adolescentes frecuenten. “Como se trató de un estudio exploratorio, la muestra no es probabilística y, por lo tanto, no tiene pretensiones de generalización. No obstante, las experiencias anteriores demuestran que este ha sido un mecanismo muy interesante para aproximarnos al objeto de estudio aquí presentado”, señala el trabajo.

La encuesta fue construida a partir de distintos módulos: datos sociodemográficos, identidad sexual, relaciones sexuales y afectividad, salud sexual, y discriminación y violencia.

A partir de la pregunta “En los últimos 12 meses, ¿mantuviste relaciones sexuales?” se despliegan tres recorridos distintos en el formulario. De esta forma, se constituyen dos grupos de encuestados: heterosexuales (respuesta: “solo con mujeres”), HSH (respuestas: “solo con varones” y “con varones y mujeres”). Dentro de la categoría HSH se registran varones que tuvieron sexo con otro/s varones en los últimos 12 meses y pueden autopercibirse como homosexuales, gays, bisexuales, pueden haber preferido no responder o haber manifestado no estar seguros).

El relevamiento online realizado contó con 1868 respuestas. Luego de su depuración de acuerdo a las edades de interés para la investigación se alcanzaron 1409 casos analizados.

De esta forma, se observa que un 67,4% de los encuestados tienen entre 20 a 24 años y un 32,6% tienen entre 15 y 19 años. El grupo de encuestados heterosexuales se distribuyen de forma similar según tramo etario. En cuanto a los HSH un 73,5% tiene entre 20 y 24 años.

Respecto al estudio y trabajo de los encuestados, por un lado, aproximadamente 8 de cada 10 señala estar estudiando en la actualidad, y por otro lado la mitad se encuentra trabajando, dice la encuesta.

Entre las conclusiones se da cuenta de que “la sexualidad de los varones, así como la de las personas en general es amplia y diversa”. “La de ellos ha sido particularmente poco explorada o limitada a las formas convencionales de ser hetero o gay. La exploración y flexibilidad que plantean los adolescentes y jóvenes para experimentar y narrar su sexualidad debe ser considerada si es que interesa realizar una aproximación con sentido de realidad a ellos, tanto desde las políticas de salud como de las estrategias”, dice la encuesta.

Además, una amplia mayoría de los encuestados declararon haber recibido algún tipo de educación sexual en un centro educativo, aunque “varía mucho la cantidad y no tenemos cobertura en este estudio acerca de la calidad de la misma”.

Por otro lado, el uso de condón en la última relación sexual (anal se preguntó para el caso de HSH) es mayor en los heterosexuales (63%) que en los HSH (55%) Salud sexual y VIH.

Por otra parte, el testeo de VIH está más extendido entre los HSH que entre los heterosexuales, quienes reportan una proporción mayor de personas que nunca se hicieron el test (51% vs 30%). La percepción del riesgo de contraer alguna ITS también es mayor entre los HSH. Los varones heterosexuales reportan más no haber asistido nunca a una consulta sobre temas de salud sexual y reproductiva (68% vs 58% de los HSH).

Los varones heterosexuales consultados manifiestan en mayor proporción no percibir riesgo personal, en un 63,3% manifestaron que se cuidan siempre Mientras que el 3,1% de los heterosexuales percibe bastante o mucho riesgo porque se cuidan poco. Un 45,9% de los HSH percibe poco riesgo porque se cuidan siempre, y la respuesta más habitual entre ellos es que consideran tener algún riesgo en tanto que en algunas oportunidades no se cuidan (47,9%).

“Las preocupaciones sobre salud sexual de los varones varían según las prácticas sexuales, por lo que es preciso conocerlas, entenderlas y respetarlas, si se busca tener un impacto en este grupo desde la política pública. Una comunicación asertiva solo se logró capturando los intereses y códigos de la población a la que se dirige”, dice la encuesta.

Por otro lado, se destaca que “las herramientas de la comunicación y, específicamente de la comunicación digital han sido claves para avanzar en estrategias de investigación innovadoras que han permitido aproximarse a públicos de difícil alcance, con un importante alcance y adhesión en la respuesta, del mismo modo que los costos han sido reducidos, en comparación con lo que sería realizar una encuesta con otras características”. “Otro de los aspectos positivos tiene que ver con la economía del tiempo que permite lograr el uso de herramientas online para capturar información”, recoge el trabajo.