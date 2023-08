Niños sedentarios podrían convertirse en jóvenes adultos con “corazón pesado”

Salud

Los niños deben levantarse del sofá y moverse más, según un nuevo estudio, que vinculó el tiempo que se pasa sentado en la niñez con el daño en el corazón en la adultez temprana.

Esto fue cierto incluso cuando la presión arterial y el peso de los adultos eran saludables, según los investigadores.

“En los jóvenes, todas esas horas frente a las pantallas llevan a un corazón más pesado, lo que sabemos a partir de estudios con adultos que aumenta las probabilidades de ataque cardiaco y accidente cerebrovascular”, advirtió el autor del estudio, el Dr. Andrew Agbaje, de la Universidad de Finlandia Oriental, en Kuopio.

“Los niños y los adolescentes deben moverse más para proteger su salud a largo plazo”, explicó en un comunicado de prensa de la Sociedad Europea de Cardiología (European Society of Cardiology), recogido por HealthDay News.

Este fue el primer estudio que investigó el efecto cumulativo del tiempo de sedentarismo, evaluado mediante relojes inteligentes, en las personas jóvenes y el daño cardíaco más adelante en la vida, anotaron los autores del estudio.

Los jóvenes que participaron en el estudio “Niños de los 1990”, usaron un monitor de actividad de un reloj inteligente durante siete días a los 11 años, y lo usaron de nuevo a los 15 y los 24 años.

Los investigadores evaluaron el peso del ventrículo izquierdo del corazón mediante una ecocardiografía, un tipo de escáner de ultrasonido, a los 17 y 24 años. Los resultados se reportaron en gramos en relación con la estatura.

Entonces, los investigadores analizaron la asociación entre el tiempo de sedentarismo entre los 11 y los 24 años, y las mediciones cardíacas entre los 17 y los 24 años.

El estudio incluyó a 766 niños, de los cuales un 55% eran chicas y un 45% eran chicos. A los 11 años, los niños estaban sedentarios durante un promedio de 362 minutos al día, lo que aumentó a 474 minutos al día en la adolescencia y a 531 minutos al día en la adultez temprana.

Ese tiempo de sedentarismo representó un aumento de un promedio de 2.8 horas al día entre la niñez y la adultez temprana.

El equipo encontró que cada aumento de un minuto en el tiempo de sedentarismo entre los 11 y los 24 años se asoció con un aumento de 0.00 g/m2.7 en la masa del ventrículo izquierdo entre los 17 y los 24 años. En otras palabras, el peso del corazón aumentó.

También encontraron que, cuando se multiplicaba por 169 minutos de inactividad adicional, esto equivalía a un aumento diario de 0.7g/m2.7, el equivalente a un aumento de 3 gramos en la masa ventricular izquierda entre mediciones con ecocardiografía con el aumento promedio en la estatura.

Un estudio anterior con adultos encontró que un aumento similar en la masa ventricular izquierda, a lo largo de un período de siete años, se asociaba con un incremento del doble en el riesgo de enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular y muerte.

“Los niños estaban sedentarios durante más de seis horas al día, y esto había aumentado en casi tres horas al día cuando llegaron a la adultez temprana. Nuestro estudio indica que la acumulación de tiempo de inactividad se relaciona con el daño cardiaco, independientemente del peso corporal y la presión arterial. Los padres deben animar a los niños y a los adolescentes a moverse más, sacándolos a caminar y limitando su tiempo en las redes sociales y los videojuegos”, planteó Agbaje.

“Como dijo una vez Martin Luther King Jr.: ‘Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue siempre moviéndote hacia adelante’”, añadió.