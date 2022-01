MSP exhorta a tercera dosis en personal de salud y actualizó recomendaciones de prevención

Salud

A partir de la rápida diseminación en el último mes de la variante ómicron de SARS-CoV-2 a nivel mundial, incluyendo la llegada a nuestro país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido nuevas recomendaciones sobre el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) para prevenir y mitigar la diseminación del virus en los centros de atención.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó una actualización sobre las recomendaciones de prevención y control para personal de salud.

La cartera señala que “es imprescindible, asegurar el buen manejo de los recursos materiales y la capacidad de respuesta del sector salud minimizando el impacto de la ocurrencia de casos o brotes en los centros de atención, que pongan en riesgo la salud del trabajador, así como la respuesta adecuada de la atención en salud de la población que es necesario mantener”.

El MSP afirma que “es fundamental intensificar los esfuerzos para asegurar el uso adecuado y estricto de EPP según actividad a desarrollar, el correcto lavado de manos, la ventilación de los ambientes, evitar contactos en áreas comunes especialmente en ambientes poco ventilados (sobre todo a la hora de la alimentación o descansos) así como la deambulación por múltiples áreas del centro a menos que la tarea lo requiera”.

El ministerio recomienda utilizar máscaras de alta eficiencia (respiradores N95 o equivalentes). Estas deben usarse en: Áreas de triage en emergencia., áreas de asistencia de pacientes respiratorios o cohortes de pacientes sospechosos mientras no se ha descartado definitivamente la infección por virus SARS-CoV-2, áreas de asistencia donde se realizan procedimientos generadores de aerosoles, áreas de asistencia de pacientes cursando infección por virus SARS-CoV-2, en todas las situaciones donde se brinde asistencia, incluyendo emergencia, internación en cuidados moderados, áreas de cuidados intensivos, asistencia domiciliaria y traslado intra o extrahospitalario: en áreas de cuidados intensivos, si la separación de una cohorte de pacientes con SARS-CoV-2 no está claramente establecida y si las condiciones de ventilación no son las adecuadas en cada unidad de los pacientes, se recomienda disponer de este tipo de máscaras en los sectores de asistencia de todos los pacientes. Cuando la separación sea posible o la ventilación sea de buena calidad (seis recambios de aire por hora o mayor, sistema de extracción de aire adentro de la habitación y puertas con cerramiento adecuado), el uso de este tipo de máscaras puede reservarse para la entrada a la unidad del paciente.

“Las máscaras de alta eficiencia de filtrado de partículas deben estar disponibles en las áreas asistenciales para ser utilizadas por el equipo de salud en situaciones donde surja la asistencia de cuadros sospechosos de covid-19 y en áreas donde se asisten pacientes, ya que la posibilidad de maniobras de reanimación o similares pueden ser necesarias en cualquier momento de la asistencia en cualquier paciente”, informa el MSP.

Mascarillas quirúrgicas

El ministerio también recomienda el uso de las mascarillas quirúrgicas, que “son barreras eficaces para retener las gotas grandes que el usuario puede liberar al hablar, toser o estornudar”.

“Es importante descartarlas después del uso continuo durante 4-6 horas, dependiendo de la evaluación de quien la esté usando (mojada, sucia, con olor, etc.)”, señala el MSP.

Estas mascarillas “deben cubrir totalmente la nariz y la boca”, “deben ajustarse bien a los lados de la cara, sin ningún hueco”, y “se deben manipular solo desde las correas que se colocan detrás de las orejas o las tiras para atarlas detrás de la cabeza (no desde la superficie de la mascarilla)”.

Vacunación con tercera dosis

El ministerio recomienda “fuertemente la vacunación con 3 dosis de vacuna contra COVID-19 a todo el personal de salud”. Se recomienda la tercera dosis para quienes tienen “dos dosis de vacuna Pfizer con un intervalo de 28 días (vacuna recomendada para este grupo y un refuerzo que inicialmente se recomendó a los 6 meses y posteriormente se bajó a los 4 meses luego de la segunda dosis”.

También se recomienza vacunar a quienes hayan recibido la vacuna de CoronaVac el refuerzo con Pfizer, que se realiza a los 3 meses. “Si haber recibido CoronaVac se debió a una indicación médica por contraindicación de vacuna de ARNm de Pfizer, entonces se recomienda una tercera dosis de CoronaVac”, aclara el MSP.

La recomendación se basa en “disminuir el riesgo de enfermedad y enfermedad grave en el personal de salud” y “evitar el ausentismo de la persona que enferma y otros compañeros de trabajo que pudieran requerir cuarentena o enfermar”.