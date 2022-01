Flurona “no es un Frankenstein” ni “un virus nuevo”, según infectólogo Julio Medina

Salud

No alarmarse

A comienzos del 2022, Israel identificó el primer caso de la llamada “flurona”, una infección de gripe y Covid-19 a la vez, según informó la prensa local del país. Se trata de una mujer embarazada de 30 años que no estaba vacunada contra ninguna de las dos enfermedades y que recién había dado a luz.

La información hasta el momento no es muy amplia. Sin embargo, un experto perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que los virus de la gripe y de la COVID-19 no comparten información, por lo que la proliferación de casos de "flurona" (personas con las dos enfermedades a la vez) no aumenta el riesgo de que el coronavirus evolucione a variantes más peligrosas.

"Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos", destacó en rueda de prensa el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud. Las mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2 suelen generarse especialmente en personas no vacunadas, donde el patógeno tiene más posibilidades de replicarse, añadió el especialista.

En esta misma línea se expresó este martes el investigador, infectólogo y director de la cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, Julio Medina. Según afirmó, en su cuenta de Twitter, la coinfección del virus en algunos pacientes “no es excepcional”.

Asimismo, señaló que vieron casos de influenza (gripe) con una combinación de adenovirus, o influenza con sincitial respiratorio. “SARS-CoV-2 + Influenza (“flurona”) no es un virus nuevo, no es un “Frankenstein”, solamente es una coinfección”, explicó.

