Encuesta: el 54% de quienes padecen problemas de salud mental sienten “mucha soledad”

Salud

Montevideo Portal

El Ministerio de Salud Pública presentó este viernes una encuesta encargada a la consultora Cifra sobre varios indicadores relacionados a trastornos de salud mental, en el marco de un nuevo 10 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.

Según el relevamiento, el 13% de las personas mayores de edad que fueron consultadas respondieron que se encuentran padeciendo “algún problema vinculado a la salud mental”. De ese porcentaje, el 86% tiene algún síntoma de soledad o de estrés.

Dentro del 13%, los grupos que más predominan son los residentes en Montevideo por sobre los del interior y las mujeres por sobre los hombres, y la franja etaria en la que hay mayores trastornos es en los menores de 30 años, levemente por encima del grupo entre 30 y 44.

Los problemas de salud mental que más predominan son depresión (34%) y ansiedad (32%). En un nivel más abajo se encuentran ataques de pánico (6%), adicciones (3%), trastorno de déficit atencional e hiperactividad (3%), bulimia o anorexia (3%), esquizofrenia (1%) y trastorno bipolar (1%).

En otro apartado, se le consultó a aquellas personas que dijeron padecer un problema sobre posibles situaciones en su vida que estén asociadas. El 46% de quienes tienen ansiedad sufrieron el fallecimiento de alguien cercano en los últimos meses y el 49% de quienes tienen depresión lo asocia a un trabajo estresante y donde sufría acoso, mientras que el 38% de quienes sufren otro trastorno lo asociaron a la enfermedad grave propia o de alguien cercano.

A su vez, Cifra consultó sobre el vínculo de la salud mental con la soledad y el estrés. El 54% de quienes declaran tener trastornos dijeron que sufren “mucha soledad”, mientras que esa cifra se reduce a un 20% entre quienes no lo padecen. En cuanto al distrés, el 70% de quienes tienen problemas de salud mental declaran tenerlo.

Una de las conclusiones que permitió sacar la encuesta es que, entre quienes dicen tener un problema de salud mental, es considerablemente mayor el número de hombres (17%) que dijo no haber consultado nunca a una especialista en comparación con las mujeres (3%).

Por otra parte, también se observan brechas en cuanto a la medicación (solamente el 55% del 13% que tiene trastornos de salud mental se medica). Hay una leve diferencia entre los medicados de Montevideo (58%) con el interior (51%) y hay dos grandes saltos: mujeres por sobre hombres (66% a 38%) y mayores de 45 años (73%) por sobre las demás edades.

“Sólo un tercio de la población se siente muy o bastante informada sobre el tema de salud mental. Más de un quinto no maneja ninguna información al respecto. Las principales fuentes de información son los medios de comunicación, los tradicionales como TV, radio y prensa, y las redes sociales. También pesa el boca a boca, y la familia y los amigos son la principal fuente de información para un cuarto de la población”, señala la encuestadora en las conclusiones.

“En la batería de indicadores, los síntomas más prevalentes en la población son los problemas del sueño y la tensión, seguidos de falta de concentración, problemas para superar dificultades y depresión propiamente dicha”, finaliza.

Montevideo Portal