En el mundo hay 55 millones de personas que padecen demencia; 45 no están diagnosticadas

Alzheimer’s Disease International (ADI) es una organización que surgió en el año 1984 por iniciativa de asociaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, vinculadas a la lucha contra el alzheimer, el tipo más prevalente de demencia.

En Uruguay, 50.000 personas están diagnosticadas con esta enfermedad que afecta a la memoria, la resolución de problemas, el lenguaje y el comportamiento.

Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS), es la tercera causa de muerte en el país y está previsto que para el año 2050 cerca de 80.000 personas vivan con demencia.

A los ojos de la directora ejecutiva de ADI, Paola Barbarino, la organización nació “muy tarde”, teniendo en cuenta que esta enfermedad es contemporánea al cáncer, pero sobre esta última patología se habla mucho más.

“La sociedad comenzó a hablar y a informarse sobre demencia muy tarde” debido al “estigma”, explicó la activista italiana en diálogo con Montevideo Portal, y agregó que incluso hoy muchos países no quieren tocar el tema y evitan el uso de la palabra. En algunas regiones de Europa, por ejemplo, las personas no quieren hablar de demencia, dijo, porque es un término que está fuertemente asociado a la locura.

ADI, que nuclea a más de 100 organizaciones civiles —una por cada país miembro— y tiene relación oficial con la OMS, aboga por la inclusión y por una mejora en las prácticas de cuidados a personas que padecen esta enfermedad. Según palabras de Barbarino, es un “movimiento solidario” que busca concientizar sobre esta patología, proveer información y establecer diálogo con los gobiernos en aras de generar un cambio en políticas públicas.

Pese a que no se ha encontrado una cura definitiva para el alzheimer, ni formas de prevención, hay acciones que reducen el riesgo de padecerlo, explicó la especialista. Por ejemplo: alimentarse de forma saludable, realizar ejercicio, no fumar. Asimismo, Barbarino agregó que también existen otras prácticas puntuales que pueden ayudar a disminuir la posibilidad de tenerla, como la sociabilidad y el trabajo.

Actividades que “mantengan el cerebro activo”, detalló Barbarino, pero que no sean repetitivas, sino que impliquen un “desafío” mental.

A su vez, la activista reparó en la importancia del nivel educativo a la hora de hablar de demencia, ya que quienes alcanzan un mayor grado de educación son menos propensos a padecer un deterioro cognitivo.

Un plan necesario

Barbarino reside actualmente en Reino Unido y viajó a Uruguay para reunirse con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, con el objetivo “de aumentar la concienciación, desafiar el estigma” y profundizar en un Plan Nacional de Demencia que va a comenzar a aplicarse en febrero de 2023.

La directora ejecutiva de ADI calificó el encuentro como “muy positivo”, y valoró el hecho de que el secretario de Estado sea neurólogo, debido a que el alzheimer es una enfermedad neurológica y es, por ende, “muy importante” que al frente de la cartera “haya un ministro que sabe y conoce exactamente el problema”, sostuvo.

My thanks today go to @DrDanielSalinas who gave me plenty of time to discuss in detail the forthcoming launch of the national #dementia plan of Uruguay ???? in February. I was hugely impressed by Dr Salinas and his wonderful team including Drs Ignacio Amorin and Gustavo Gaye. Hope! pic.twitter.com/ckOfN41L36