Cirujanos plásticos alertan y denuncian “peligro” por cirugías hechas por no especialistas

La Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay, integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), denunció y alertó a la población sobre la realización de cirugías plásticas por parte de médicos no especializados en la materia.

Según informaron desde la Sociedad, existe una tendencia creciente hacia los procedimientos mínimamente invasivos en el área de la cirugía estética en el mundo, por lo que cada vez se solicitan más cirugías ambulatorias, con mínimas cicatrices y recuperaciones cortas.

Desde la Sociedad aseguran que se debe tener “especial cuidado” al pensar que un procedimiento es “más seguro y sencillo” por realizarse en un consultorio.

Apuntaron que hay una creciente tendencia a que los procedimientos que se deberían realizar en un quirófano, se están practicando en consultorios, “exponiendo al paciente a un riesgo mayor”.

En ese sentido, advirtieron sobre los médicos no cirujanos plásticos que realizan cirugías en consultorios que le “hacen creer a la población que son procedimientos menores y seguros”, como es el caso de las lipoaspiraciones.

“Estas cirugías están siendo realizadas en lugares no habilitados para dicho fin, por personal no calificado, no entrenado en cirugía plástica ni capacitado en el manejo de complicaciones, exponiendo a los pacientes a un riesgo. Nosotros estamos viendo las consecuencias de esas complicaciones”, expresó Lucía d’Oliveira Pazos, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica.

Según explicó la profesional, uno de los procedimientos que más se realiza en consultorio por médicos no especializados es el denominado mini extracción lipídica ambulatoria (MELA), que consiste en la extracción de grasa mediante lipoaspiración de una zona reducida, con anestesia local y de manera ambulatoria.

“La lipoaspiración es un procedimiento quirúrgico en el cual se extrae grasa corporal introduciendo instrumental específico [cánula]. Cuando hablamos de procedimiento quirúrgico estético, hablamos de cirugía estética, y por ello la debe realizar un cirujano plástico”, informó la experta.

En ese sentido, explicó que, tal como ocurre con toda cirugía, el procedimiento “no está exento de complicaciones”, por lo que para garantizar los menores riesgos posibles “debe ser adecuadamente monitorizada en una sala de operaciones, para que reúna las condiciones de asepsia y seguridad”. Y agregó que no puede ser realizado en un consultorio médico.

“Los cirujanos plásticos son los únicos que cuentan con formación específica en cirugía estética y son los únicos que reciben entrenamiento en lipoaspiración en su formación académica”, sostuvo D’Oliveira.

A su vez, también recomendó que debe ser un un cirujano plástico habilitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) quien realice los procedimientos, ya que, en muchos casos, el médico puede afirmar que son cirujanos plásticos de otro país, “cuando en realidad son únicamente médicos o cirujanos plásticos, pero no habilitados para trabajar en Uruguay”.

D’Oliveira aclaró que el hecho de no estar habilitado implica que se desconoce el tipo de formación que tuvo ese médico por más que tenga el título de especialista de otro país.

“Para ser segura y garantizar los menores riesgos”, la presidenta de la Sociedad apuntó que la lipoaspiración debe ser realizada por un cirujano plástico habilitado por el MSP y se debe realizar en un quirófano.

