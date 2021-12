Cinco claves para evitar engordar en las comilonas de diciembre

Salud

Ya desde los primeros días de diciembre empieza la historia de cada año: la despedida de año del trabajo (la "oficial" y la de los compañeros), la del club y la de la barra de amigos. Los supermercados cada vez traen el pan dulce, el turrón y la fruta abrillantada más temprano, y como quien no quiere la cosa, los kilos que mantuviste a raya en el invierno y a los que diste el golpe de gracia con el gym en primavera... vuelven en pocos días, y con refuerzos.

Pero que no cunda el pánico. La británica Jane Michell, creadora del sistema de dieta llamado Plan Jane, viene en tu auxilio con cinco tips para que sobrelleves estas fechas esquivando el sobrepeso sin transformarte en un ser asocial.

1. Cuando se pica la picada

La tentación tiene residencia fija en el bufé libre o, en su defecto, en las bandejas de salamines, papitas, maníes y de todo un poco que se sirven antes del plato principal. Jane recomienda sentarse estratégicamente lejos de los platos y, muy especialmente, elegir con mesura: "Si los camareros o anfitriones tratan de tentarte, evita siempre los hojaldres y los fritos o limítate a tres cada noche". Y sobre todo, no los mires demasiado porque "si los snacks no están a la vista, no existen. Reemplázalos por canapés caseros y por ensaladas", sugiere, según cita El Confidencial.

En ese sentido, un buen truco es servirse un gran plato de lechuga o escarola al inicio de la comida, y saciar así hambre voraz que nos posee cuando echamos el ojo por primera vez a la comida navideña.



Eso sí, advierte Michell, si la cena la celebras en casa, eres tú quien manda. En ese caso puedes ofrecer a tus invitados canapés sanos y darles un toque mucho más moderno y minimalista y saludable... aunque a los invitados más conservadores no les llene el ojo semejante cambio.



2. Una ayudita del ropero

"Enfúndate en ropa sexy y muy ajustada, que te presione el estómago, ya que inconscientemente anula el deseo de seguir comiendo sin parar", explica Jane. Y si tus estrechísimos pantalones o vestido te lo permiten, invita a los demás comensales a cambiar las bandejas de sitio, ofrece un canapé y departe alegremente. No te centres en la comida, es una fiesta.

El Plan Jane destaca la importancia de la actitud: visualízate caminando sexy sobre la alfombra roja con tu vestido de noche y deslumbrando al personal. ¿Imaginas a una diva como Ava Gardner comiendo sánguches a dos carrillos?, plantea la gurú de las dietas en un consejo que parece dirigido más a las damas que a los caballeros.



3. La teoría del vino

Jane Michell propone una interesante proporción para que no nos pasemos con las copas, ya que no solo estaremos achispados sino descontrolados en la mesa. La regla es la siguiente: "Por cada copa de vino bebe algunos tragos de agua. Seguirás estando hidratado y habrás cortado de raíz el exceso de alcohol". Y como más vale prevenir que curar, la gurú de las dietas invita a prepararse para el exceso de bebida de las fiestas reduciendo el número de copas durante las semanas previas. "Te sorprenderás de lo diferente que se ve tu cintura, tu cara y tus ojos", dice.



4. Basta de torturarte

En navidad la televisión nos inunda de programas de cocina y anuncios de sabrosos y calóricos pecados: turrón, budín inglés, pan dulce... Tienes un firme propósito y debes llevarlo a cabo: operación adiós a la glotonería. Y Jane Michell es muy clara al respecto: comer a destajo no hace crecer tu espíritu navideño.

5. Jugar al achique

Hay golosinas que son elementos indispensables de la comida navideña, pero hay un truco para que puedas probarlos sin que acabes comiendo más de la cuenta: servir porciones más pequeñas. Puedes cortarlas o bien comprarlos ya en formato chico, como los mini turrones individuales, que garantizan que al menos llevarás la cuenta de cuántos trozos comes.

De cualquier forma, es mucho más fácil poner un poco de cabeza a tus festines que pasar el año siguiente intentando cumplir el propósito de Año Nuevo: perder tres kilos (los mismos que te echaste encima las navidades pasadas).