¿Te despertás más cansado que al acostarte? Es preciso que revises tu higiene del sueño

Salud

Para dormir bien no basta con ponerse horizontal sobre un colchón, y de un buen sueño depende en buena medida nuestra calidad de vida.

¿Despiertas con sueño y más cansado que cuando te fuiste a la cama? ¿Te levantas sintiendo que te acaba de atropellar un camión? Si es así, lo mejor será revisar tu higiene del sueño.

La higiene del sueño significa tener hábitos y rutinas de sueño adecuados, favoreciendo un descanso reparador que nos permita despertarnos al día siguiente renovados y llenos de energía, explica la psicóloga clínica portuguesa Rute Agulhas en un artículo publicado por el periódico lisboeta Diário de Notícias.

“Todos dormimos mal algunas veces. Damos vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, nos despertamos varias veces en medio de la noche, nos inundan las pesadillas, o nos despertamos por la mañana más cansados ??que cuando nos acostamos. Cuando estas dificultades se vuelven muy frecuentes, tenemos un mayor riesgo de enfermedades físicas y psicológicas”, advierte la profesional.

“Los hábitos de sueño adecuados ayudan a mejorar nuestro bienestar en varios niveles. Sentimos un estado de ánimo más positivo, mayor capacidad de atención y concentración, por lo que somos más productivos y capaces de establecer relaciones más saludables y asertivas con los demás”, añade.

Por ello, Agulhas recomienda tomarse un momento para revisar los propios hábitos de sueño. Para ello, enumera algunas preguntas esenciales al respecto.

“¿Duermes en un lugar tranquilo, silencioso y con buenas condiciones de temperatura? ¿Tienes un horario de sueño regular y duermes, en promedio, de 7 a 9 horas por noche? ¿Comes o bebes en exceso antes de acostarte? ¿La tecnología se va a la cama contigo? ¿Te dedicas a pensar en tus preocupaciones del día a día cuando te acuestas?”, interroga.

Si algunas de esas preguntas encajan en n tu situación, deberías tomar en cuenta las siguientes reglas para una adecuada higiene de sueño:

1. Mantén un horario de sueño regular, incluso en los fines de semana.

2. No uses la cama durante el día para otras actividades (como mirar televisión).

3. Evita las comidas pesadas y las bebidas estimulantes antes de acostarte.

4. Una vez acostado, apaga la luz y conserva la habitación en silencio y a una temperatura agradable.

5. Si han pasado unos 30 minutos y no pudiste conciliar el sueño, pregúntate si estás tranquilo o -por el contrario- ansioso.

6. Si estás tranquilo pero despierto, realiza una actividad relajante como leer. ¡Echar mano al celular está prohibido!

7. No catastrofices el hecho de que no logras quedarte dormido, no es el fin del mundo. Recuera que al dramatizar eso harás que aumente el nivel de ansiedad y por lo tanto la probabilidad de permanecer despierto.

8. Si estás ansioso o dándole vueltas a los mismos pensamientos, haz una rutina de respiración controlada o relajación muscular. Céntrate en las sensaciones corporales y en una imagen tranquila que transmita calma y bienestar.

Finalmente, Agulhas recomienda no dudar “en pedir ayuda a un experto si persisten los cambios en los patrones de sueño. A menudo, estos son una señal de advertencia de otro tipo de trastorno, como ansiedad o depresión”.