Gastón Sosa: “Hay conflictos que no heredo de mi padre, yo quiero estar distante de eso”

Gastón iba todas las noches de febrero al Teatro de Verano, era abonado. En su casa, el Carnaval se vivía a flor de piel, era “imposible” que fuera de otra manera. En 2021, su vida dio un giro: Ariel “Pinocho” Sosa, su padre y del que aprendió tanto, falleció a los 58 años luego de una batalla contra el cáncer.

Para la siguiente edición del Carnaval, Gastón asumió la responsabilidad de ser el director del conjunto. La promesa que le hizo al padre fue clara: tenía que sacar adelante a Zíngaros. “Me dijo que cada vez que el conjunto estuviera presente, él iba a estar vivo”, recuerda en entrevista con Montevideo Portal.

Sosa afirma que nunca se vio a sí mismo como director, y que tampoco imaginaba estar en esa posición, sin embargo, lo asumió con “mucha responsabilidad y amor”. Ya no podía ir todos los días al Teatro de Verano a ver a otros conjuntos, la responsabilidad era menester. Ese año logró ganar el décimo título de Zíngaros y se lo dedicó a Pinocho. Si bien vive el carnaval de manera distinta, sostiene que ver las cosas realizadas a partir del esfuerzo que hace le da mucha satisfacción.

“Entrás a mi casa y lo primero que ves son cosas del conjunto. Creo que el que es carnavalero no para un segundo de pensar en carnaval”, afirma. Tras cinco años en el puesto de director ya ha vivido varias experiencias buenas y malas. Una fue quedar afuera de la Liguilla en 2025, algo que él vivió como un “dolor grandísimo”. Por un lado, porque se considera hincha y porque también siente que se le falló a quienes los siguen. El costado económico también hizo mella.

“Es un golpe del que todavía no siento que me haya recuperado. Necesito ir a la prueba, demostrar que el conjunto está bien y a la hinchada que fue un golpe, pero que se aprende y que nos pudimos levantar. Todavía siento que necesito que arranque el carnaval para reponerme”, explica.

Más allá de esto, nunca dudo de que este es el lugar que le corresponde. Es parte de su vida: “Amo al conjunto desde que soy niño, es como si fuera un hermano chico que me dejó mi padre para cuidar. Por más que sufra estrés, presión y a veces me amargue mucho, nunca tuve eso de preguntarme por qué estoy acá”.

No todos entienden la pasión por Carnaval, y Sosa lo sabe. Cree que últimamente se lo critica hasta por demás, pero que es una "fiesta popular que llega a todos los rincones de Montevideo". "A una persona que no le gusta mucho la llevaría una noche al teatro de verano a que vea los espectáculos. Les mostraría el esfuerzo con el que se hacen las cosas, cómo cada director de cada conjunto tiene que hasta dedicar tiempo, salud, dinero y un montón de cosas para un espectáculo", argumenta.

En más de una ocasión, Pinocho Sosa se vio envuelto en polémicas, demandas y entredichos con otros conjuntos a causa de la pasión que tenía por Zíngaros. Gastón afirma que esos conflictos le hicieron muy mal a su salud: “Se entregaba al cien en todo lo que hacía. No esquivaba una batalla, todo problema te lo peleaba. Así como se entregaba arriba del escenario, se entregaba a una discusión. Entonces creo que gran parte de lo que le pasó fueron sus peleas”.

Sin embargo, Gastón se asume diferente a su padre, más tranquilo. “Ya no es más momento de esas batallas, ya peleamos toda la vida. Ahora quiero disfrutar del carnaval. Hay conflictos que yo no heredo. El que se peleó con él, tuvo problemas con él, conmigo no, yo quiero estar distante de todo eso”, afirma.

Este 16 de noviembre, Zíngaros se presentará a la prueba de admisión. Al ser consultado, Sosa contó que va a ser una parodia sobre el grupo musical español Locomía. En 2024, se lanzó Disco, Ibiza, Locomía, una biopic sobre los orígenes y el éxito de dicha agrupación. Cuando Gastón la vio, reconoció que “tenía muchos lugares y escenarios para parodiar”, además de una estética especial.

“Queremos ir a la prueba de admisión a darlo todo. No la estamos subestimando, por más que mucha gente piensa que Zíngaros la va a pasar. Creo que tenemos un nivel como para estar en Carnaval”, dice el director y agrega que los nervios y la adrenalina están presentes en cada actuación y cada tablado.

