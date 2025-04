Tras sanción de la Justicia, Wanda Nara abrió una cuenta en una app erótica y colapsó

Pantallazo

Luego de que la empresaria no asistiera a la audiencia de revinculación fijada para que el Mauro Icardi viera a sus hijas, la Justicia argentina le ordenó a Wanda Nara la suspensión de sus redes sociales por un mes.

A partir de esta noticia, la empresaria argentina redobló la apesta y compartió un link de su cuenta de una nueva plataforma de contenido erótico al que se sumó. “Yo nunca me caigo, tomo envión”, expresó.

Acto seguido, la conductora compartió una captura de imagen con una conversación que tuvo con la parte comercial de la plataforma para adultos. “Colapsó la página. Colapsaron los servers”, puso el director en su diálogo con Wanda.

La modelo subió más adelante un descargo a partir de esta noticia que le iban a quitar las cuentas. “Buen día. Qué hermoso día. Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también que no sé si me van a cerrar o no las cuentas. Está trabajando en eso mi abogado. Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo. Tengo muchos contratos ya firmados, por suerte hay muchas empresas, muchísimas que me apoyan y que trabajan conmigo y tenemos contratos para todo el año”, cerró.

?? pic.twitter.com/txoUmEoMmy — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 4, 2025