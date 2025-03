Pantallazo

Tras la salida de Furia, Cata Gorostidi ingresó a la casa con un infartante look

La salida de Furia de Gran Hermano sorprendió mucho a los televidentes del reality argentino. La mediática abandonó la casa de común acuerdo con la producción del programa y reveló los motivos de su salida del ciclo.

“No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero, veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando“, expresó la jugadora.

En la gala del pasado jueves 27 de marzo, los fanáticos de Gran Hermano quedaron impactados con el nuevo remplazo de Furia. Cata Gorostidi, quien también estuvo en la edición de 2023, volvió a ingresar por tercera vez a la casa.

La entrada de la competidora se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales. Al grito de “que se caigan las caretas”, la participante entró con un infartante look: un vestido de red transparente y abajo un bikini de cuero.

CATA VOLVIO A GRAN HERMANO pic.twitter.com/yJsxBpF6rr — c (@angelntion) March 28, 2025