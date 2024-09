Tini respondió al periodista de A24 que le dijo “le daría más de comida”

Pantallazo

En el noticiero de A24 compartieron un video de la presentación de Tini con Coldplay en Dublin. El periodista Alejandro Pueblas hizo un comentario sobre el físico de la cantante argentina, que llegó a los oídos de la actriz y ella no dudó en responderle en X.

“Está flaquita igual... Yo le daría un poco más de comida. Podría comer un poquito más. Pero no es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera... ¿Ella tiene un problema con la delgadez? ¿Así es su cuerpo? Yo creí que estaba con alguna depresión y que por eso comía poco” , dijo Pueblas.

Tini no se guardo nada y disparó en las redes sociales:“Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mí significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo”

“Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. A parte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, sostuvo.

“Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no mas. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos, Alejandro Pueblas”, cerró.