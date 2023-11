Taylor Swift llegó al Río de la Plata dentro de un paraguas y los memes llovieron

Taylor Swift pisó suelo rioplatense y las swifties se enloquecieron. La cantante norteamericana llegó en su avión privado a la capital argentina dentro de un paraguas y un look muy relajado: , jogging y championes blancos.

Desde las redes de LAM mostraron todo el operativo de seguridad para cuidar la imagen de la compositora y que no se filtrara ni una foto de la artista previo a su show en el Monumental de River Plata de Argentina.

El nombre de Taylor Swift se volvió viral en Twitter y los memes de los usuarios no pararon de llover. La estrella estadounidense agotó sus tres presentaciones en estadio del equipo argentino en menos de un día que salieron las entradas a la venta.

La cantante presentará Eras Tour el 9,10 y 11 de noviembre. Muchas swifties están acampando en la entrada hace cinco meses esperando la llegada de la fecha de la artista al estadio Monumental.

Taylor Swift arriving in Argentina for the Eras Tour.



pic.twitter.com/2txXx9wsSr