Netflix estrenó el detrás de escena de La Sociedad de la nieve: así es el adelanto

Tras el éxito rotundo conseguido La sociedad de la nieve, dirigida por el español Juan Antonio Bayona, que cuenta la historia de los jóvenes uruguayos que se estrellaron en un avión en la Cordillera de los Andes en 1972, ahora Netflix puso a disposición de los usuarios un detrás de cámaras de como se filmó la película que fue nominada a los premios Óscar en la categoría “Mejor película internacional”.

“¿Quieres saber más sobre La Sociedad de la Nieve? El documental La Sociedad de la Nieve: ¿Quiénes fuimos en la montaña? ya está disponible a partir de hoy en Netflix”, escribió Bayona en su cuenta de X (Twitter).

El adelanto del documental comienza con un primer plano de Matías Recalt, quien interpreta a Roberto Canessa, filmando dentro del fuselaje del avión, donde ocurren buena parte de las escenas de la película.

También se comparten declaraciones de Bayona sobre lo que implicó filmar la escena del alud que cayó sobre el fuselaje 17 días después del accidente, que mató a ocho de los hasta ese entonces sobrevivientes.

“En la secuencia del alud los actores realmente pasaron muy mal y los ves en sus caras durante la escena”, relató el director de la película.

Para poder ver el adelanto del detrás de escena —que tiene una duración de 36 minutos—ingresar al siguiente link.

