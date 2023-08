Nacho Álvarez besó a Leonardo Pereyra tras el caso Rubiales: “¿Me vas a denunciar ahora?”

Pantallazo

El beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial femenino causó mucha polémica a nivel internacional y terminó con la suspensión del exjugador de la federación de toda actividad deportiva.

La campeona del mundo afirmó en un comunicado que, “en ningún momento”, consintió el beso por parte de Luis Rubiales y pidió “cambios reales, tanto deportivos como estructurales”. Nacho Álvarez no se guardó nada y en Twitter opinó sobre este tema.

“Ponele que el beso de Rubiales no estuvo bien. Pero no da para tanto escándalo. ¿Y si el piquito se lo daba a un jugador campeón del mundo? ¿O una directiva a un hombre?¿ O a la misma jugadora? Además del machismo subyacente, acá también juega la manija feminista y el prurito sexual”, comentó Álvarez.

En el programa Santo y seña debatieron sobre este tema y el tuit que escribió el conductor del ciclo. “Estamos de acuerdo que fue un acto en medio de plena euforia, un acto sin pensar. Por supuesto, no lo premeditó, un piquito como cualquiera le puede dar a cualquiera. De eso no cabe duda. Después podés decir si estuvo bien o mal, si fue desubicado o no”, comenzó el presentador.

“Creo primero que es una reacción perfectamente humana. Considerando las circunstancias, con el diario del lunes, y sí, no está bueno. A mí un piquito que me chocó mucho más fue el que le dio el Dalai Lama a un niño. Es me pareció injustificable, ahí sí, con una asimetría”, destacó.

A diferencia del conductor del ciclo de Canal 4, Pablo Fernández opinó contrario a Nacho Álvarez: “Para mí, lo que hay acá es un notorio abuso de poder de dos personas que están en dos posiciones distintas”.

“¡Es un festejo, hermano!”, le contestó Álvarez a Fernández. En ese momento, el presentador se levantó de la mesa y besó a su compañero Leonardo Pereyra. “¿Me vas a denunciar ahora?”, le dijo Nacho al periodista, con humor.

El pico de Nacho Álvarez a Leo Pereyra y la defensa a Rubiales: “Es una reacción humana. No es para el escarnio publico”



Video: Canal 4 pic.twitter.com/zNOtC8vCdA — 970 Universal (@universal970) August 28, 2023

Desde nuestra Mesa de Periodistas de #SantoYSeña debatimos ahora en sobre el polémico beso de Rubiales, Presidente de la federación a la jugadora Jenni Hermoso. pic.twitter.com/rt0lTKerFk — Santo y Seña (@santotv4) August 28, 2023