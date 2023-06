Mónica Farro sobre sus operaciones con Aníbal Lotocki: “Estoy feliz con lo que me hizo”

Pantallazo

Tras la noticia de que Silvina Luna pelea por su vida, Mónica Farro generó polémica con sus declaraciones sobre Aníbal Lotocki, cirujano que operó a ambas y a quien la exparticipante de Gran Hermano denunció por presunta mala praxis.

“A mí siempre me tildaron de ‘la defensora de’, pero yo siempre dije que yo no puedo hablar mal porque mi experiencia personal es buena. Lo que haya pasado con otras personas es horrible, espantoso. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Para eso está la Justicia. Hay cosas que me hacen ruido. Pero todos los cuerpos son diferentes”, comenzó la actriz uruguaya en LAM.

“Yo lo último que me hice fue hace 4 o 6 años, y estoy feliz con lo que me hizo. Lo mío fue un recambio de prótesis. No tengo el producto que tiene Silvina. Si yo hoy tuviera que ponerme ese producto, no lo haría. Me agarraría mucho miedo”, agregó sobre la intervención que se hizo la modelo en los glúteos.

“Todo lo que me hice me lo hice con él y yo estoy feliz con lo que me hice. Sacando a Aníbal, hay un montón de cirujanos a los que se les murieron pacientes y que han hecho cualquier cagada. Yo he visto cosas horribles de otros cirujanos. Pero se le da a Aníbal porque tuvo la desgracia de ser más mediático”, dijo.

“Me encantaría que, si realmente es culpable, se le dé la pena máxima. Yo opino desde mi lugar. Obviamente que lo que le pasó a Silvina me amarga como ser humano. Yo mandé a muchas personas a operarse con Aníbal y están divinas. Capaz si esas personas estuvieran mal, o fuera Silvina, me mataría. Me querría morir porque las mandé a un carnicero... Hoy no lo recomendaría”, reveló.

Luego, Mónica Farro diferenció su caso con el de Silvina: “Mi historia, gracias a Dios, es buena. Si tiene que ir preso y tiene que pagar, por supuesto, que pague. Ahí no lo voy a defender ni en pedo. Tampoco lo estoy defendiendo hoy. Necesito que quede claro que mi experiencia es buena. Punto. No estoy a favor, ni de un lado ni del otro. Soy empática. Lo del Silvina es muy feo y me hace muy mal”.

Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por causarle lesiones graves a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.