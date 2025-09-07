Mina Bonino tras visitar el CDS: “Podría haberme quedado en casa comiendo bizcochos”

Pantallazo

La visita de Federico Valverde y su familia al estadio Campeón del Siglo provocó un sinfín de reacciones este sábado en el marco del triunfo de Peñarol ante Plaza Colonia.

Tras el encuentro, el capitán de la selección uruguaya abandonó la zona de palcos junto a su núcleo rumbo a los ascensores que conectan con la salida de la tribuna Henderson. En un video publicado en redes sociales por el periodista Cristian Panzardo, se observa a la pareja del futbolista, la periodista Mina Bonino, retirarse del edificio.

Sin embargo, varios usuarios criticaron la seriedad de Bonino, asociándolo a su fanatismo por River Plate argentino, dadas las reiteradas declaraciones que realizó donde afirmó su deseo de que Valverde pase por el millonario luego de abandonar Europa.

En tal sentido, Bonino lamentó los dichos de sus haters: “Cuántos comentarios llenos de resentimiento”. “Peñarol es nuestra casa también, y yo amo acompañarlo a él”, soltó.

De todas maneras, la modelo redobló la apuesta: “Podría haberme quedado en casa comiendo bizcochos; hacía mucho frío, pero decidimos ir en familia porque así lo sentimos”.

“Lo que a él lo haga feliz, yo voy a estar a su lado”, remató.

Además, en su cuenta de Instagram, la argentina compartió una foto en el campo de juego junto al futbolista y colocó: “Ojalá algún día te vieras con los ojos que te veo”.

