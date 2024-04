Leti Fernández sobre su lucha contra la endometriosis: “Los médicos no están preparados”

Pantallazo

Leti Fernández Feijoo estuvo de invitada en Algo contigo. Allí, la conductora de Viaja2 habló de su lucha contra la endometriosis, una enfermedad que consiste en el desarrollo “en la parte exterior del útero” de “un tejido similar a la mucosa interior del útero”, según la Organización Mundial de la Salud, y que puede causar un dolor intenso en la pelvis e incluso dificultar que se consiga un embarazo.

“Cuando vas con síntomas, te los van minimizando. Caí con mucha inflamación, no toleraba los alimentos. Tenía muchas enfermedades. Los ecógrafos y médicos me daban que no tenía, hasta que un día un ginecólogo me dijo que capaz que tenía endometriosis”, comenzó.

“Fui a una ecografía privada y en dos minutos me dijeron que tenía endometriosis. Lamentablemente, los médicos no están preparados; no es un tema de maldad, no los preparan”, confesó,

Semanas atrás, la presentadora subió un posteo en las redes para concientizar sobre esto. “Luego de dos años de sufrir dolores intensos, caer en emergencia hasta dos veces en un día, pasearme con diferentes especialistas pues síntomas diferentes, gastando fortunas en cientos de exámenes que todos daban bien… llegó el diagnóstico: ENDOMETRIOSIS”, dijo.

“Alguien por suerte creyó en mi dolor y me recomendó una ecografía privada, fuera de mi mutualista, pues ya había pasando por todos los ecografístas sin que vieran nada. Eso demuestra los pocos profesionales que pueden detectarla, ya sea por sus síntomas o viéndola en una ecografía”, cerró.