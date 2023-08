Las cartas de L-Gante desde la celda 4: “Estoy feliz porque volví a inspirarme”

Pantallazo

L-Gante está detenido en DDI de Quilmes desde el 6 de junio por el delito de privación ilegitima de la libertad. El referente de la cumbia 420 escribió unas cartas a mano para agradecer todo el apoyo que recibió de los fans.

“¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”, comenzó el cantante argentino.

“Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme, Estoy al día. Enfocado en lo que viene. ¡No en lo que pasó! Por eso ya tengo un álbum listo para cuando salga”, agregó.

El artista abrió su corazón y contó cómo son sus días en la celda 4. “Acá estoy, sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Simplemente sumando porque ojo que me puse a escribir, siento que no perdí mi tiempo”, reveló.

L-Gante cerró con unas palabras inspiradas en un tema del líder de Damas Gratis, Pablito Lescano.“¡Solo quería que sepan que me siento muy bien! Otra noche es otro día, y otra rima es otra poesía. Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’ de Pablito Lescano. Los ñeris me la cantan. Pero sobre todo, estoy ready para salir mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso siempre”, concluyó.

Las cartas de Lgante pic.twitter.com/qoU48CHsWr — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 30, 2023