Lali Espósito revolucionó Punta del Este con su visita al programa de Olga

Lali Espósito estuvo en Punta del Este y causó furor entre los fans que se encontraban en el balneario de Maldonado. La cantante estuvo de invitada en Paraíso fiscal, programa que hace Olga en vivo desde un parador de la playa de la Mansa.

La compositora habló de todo y se refirió a las críticas que recibe de los haters. “Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización”, comenzó.

Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién eres en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final”, dijo.

"No me permito hacer que esa bala me toque": Lali habló sobre las criticas por sus dichos en redes sociales. Lali? A prueba de balas. pic.twitter.com/rSBVMdT7Ft — OLGA (@olgaenvivo) January 15, 2024

En ese momento, Cande Vetrano la interrumpió a la actriz y le dedicó unas palabras. “Sos una persona maravillosa y generosa que ejecuta todo desde el amor”, le dijo la amiga de la artista, que es parte del panel del ciclo.

Al escuchar los elogios de la integrante de Paraiso fiscal, la estrella pop argentina no dudo contar que se le cayeron algunas lágrimas. “Estoy llorando debajo de los lentes. Te amo, amiga. Me estás matando”, comentó Lali.

"Para mi es una inspiración absoluta ser parte de su vida y ser su amiga": Cande habla sobre Lali y lloramos todos. pic.twitter.com/6ydfvhwEao — OLGA (@olgaenvivo) January 15, 2024