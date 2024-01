La anécdota de Cami Rajchman con un famoso argentino que fue novio de su hermana

Pantallazo

En el penúltimo programa de la edición verano de Weno qué pasó, Cami Rajchman sorprendió al revelar que su hermana estuvo de novia con Darian Rulo Schijman, el emblemático notero del programa Caiga quien caiga (CQC).

El conductor argentino estuvo invitado en el ciclo de Aweno y contó una divertida historia con la comunicadora en un crucero en Grecia. “Me conoce desde antes de ser figura pública, y yo también a él. Nuestras vidas se encontraron en un momento en el que ambos queríamos llegar a algo. Él tuvo el placer de formar parte de los Rajchman”, dijo la conductora.

“Exactamente, la familia de Cami. Estuve saliendo con la hermana de Cami como cuatro años. Doce años tenía cuando la conocí. Era la mejor cuñada, me llevaba bárbaro. Nosotros hicimos un viaje en Grecia y había que hacer un talent show, nos anotamos para cantar. Cantamos ‘La amistad’, de Laura Pausini. Tengo el video”, contó Rulo.

Luego, la presentadora habló de esa anécdota con su excuñado. “Era 2008. En esa época de nuestras vidas a los dos nos gustaba la cámara. Era difícil llegar a tu nivel, él ya llamaba la atención”, dijo Cami.

Más adelante, Schijman reveló cuál fue el actor se molestó con su personaje de CQC. “Darío Grandinetti me quiso pegar en una nota. Se calentó en una nota nivel que me quiso pegar una piña. Era enorme. Le hice la pregunta interminable. Se calentó, no tengo mala onda con nadie”, cerró.