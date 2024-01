Gran Hermano: Rosina fue salvada y Bauti Mascia pelea por un lugar para pasar de ronda

Pantallazo

Las reglas de Gran Hermano cambiaron y el voto positivo alteró todo el formato del programa. La uruguaya Rosina fue salvada de la placa masiva, pero el cantante Bauti Mascia no salió de la placa multitudinaria.

El artista pelea por un lugar para pasar de ronda junto con Alan, Sabrina y Denisse. Este lunes 29 de enero habrá doble eliminación en el ciclo argentino y para votar desde Uruguay es partir de SMS por el 7020.

“Yo no me considero Tincho para nada. Entiendo sí que tengo cositas de Tincho, me considero como un Tincho evolucionado. Soy de Montevideo, Uruguay. Soy una persona muy inquieta, me dediqué mucho tiempo a la música”, dijo en la presentación el jugador.

“Hasta la luna”, “Tengo un vicio”, “Solo necesito”, “Se picó”, “Bailemos juntos” y “Su fiel admirador” son algunos de los hits de la banda de cumbia pop uruguaya. El músico es el hermano del jugador de fútbol uruguayo Juan Cruz Mascia.