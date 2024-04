Pantallazo

Giannina Silva sobre el hate en las redes: “La gente me mata y no entiendo por qué”

Giannina Silva estuvo de invitada en Vamo arriba que es domingo y habló de los comentarios negativos que recibe de los haters en las redes sociales.

“A mí me duelen las críticas. Lo siento así porque lo vivo en carne propia. He tenido olas de momentos en los que la gente me mata y no entiendo por qué. Uno no es moneda de oro para gustarle a todo el mundo, pero se meten con mi trabajo, con mi vida”, comenzó.

Luego, la presentadora reflexionó sobre este tema: “Puedo no gustarte. El problema está en el otro. Yo críticas constructivas soy de recibir, tengo tanto para aprender en esta vida, en este rubro y carrera”.

“Luis Carballo lo sabe, es una persona con la que charlo mucho. Más de una vez le pregunto cosas y sabe que las recibo bien. Es crecer y evolucionar. Él me las dice con cariño y para que crezca”, agregó.

“Matarme así porque sí, me termina doliendo”, dijo, a lo que Rosina Benenati comentó lo siguiente: “El hate es directamente proporcional con la exposición; cuanto más famoso seas, más va ser el hate”.