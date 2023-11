Gianinna Silvia sacó jugo a las altas temperaturas: microbikini animal print y color block

Pantallazo

El calor apareció en el Río de la Plata y varias celebridades ya disfrutan de los días lindos en Uruguay. Las altas temperaturas llegaron a la casa de Gianinna Silva y la conductora de Vamo arriba lo compartió en las redes sociales.

“Cuando salga el primer sol no diré nada, pero habrá señales”, fueron las palabras de la presentadora del magazine matutino de Canal 4 en la publicación que subió a Instagram, y que obtuvo miles de likes.

La comunicadora marcó tendencia con el estilo de traje de baño que viene con toda para la temporada de verano del 2023; lució un microbikini color block, animal print, gorro y gafas de sol estilo aviador.

El post de Silva obtuvo numerosos mensajes de los usuarios de Instagram. “Tan bella”, “Hermosa”, “Diosa y nuestra”, “Bomba”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la ex Miss Uruguay.

La semana pasada, la actriz estuvo en Algo contigo, allí desmintió el rumor de que pasó una noche con Martín Bossi en Uruguay. “No fui al hotel de Martín Bossi. Me acusaron de pasar la noche con Martín Bossi. Si bien con Martín somos amigos, y está todo bien, hace pila que no hablamos de su vida privada. No ocultamos que nos llevamos bien”, contó.